Sindiran Lamine Yamal ke Real Madrid Saat Parade Juara Barcelona: Thank God I’m Not Madridista

LAMINE Yamal lagi-lagi menuai sorotan publik dunia. Wonderkid berusia 18 tahun ini melakukan aksi selebrasi yang cukup lain dari rekan setimnya. Di atas bus parade yang menyusuri jalanan Catalunya, Yamal memegang jersey bertuliskan kalimat yang menohok bagi jutaan pendukung Real Madrid.

1. Aksi Yamal Bikin Heboh

Yamal memakai jersey Barcelona yang memuat tulisan khusus berbunyi "Thank God I'm not a Madridista." Pesan tersebut secara harfiah bermakna rasa syukur karena dirinya bukan merupakan pendukung Real Madrid.

Yamal tak bisa menyembunyikan senyumnya begitu membaca tulisan di balik jersey tersebut. Ia langsung menunjukkan nya kepada João Cancelo, lalu mengangkatnya dengan antusias sambil berdansa di atas bus. Gestur itu memicu tawa dan tepuk tangan dari para suporter yang memadati jalanan.

Lamine Yamal kibarkan bendera Palestina saat perayaan pesta juara barcelona 2025-2026

Fermín Lopez pun ikut meramaikan suasana dengan memperlihatkan syal bertulis pesan anti-Madrid kepada kerumunan suporter. Momen keduanya langsung viral di media sosial dan memicu gelombang reaksi dari penggemar sepak bola di seluruh dunia.

2. Rivalitas Panjang dengan Jude Bellingham

Ternyata, ada latar belakang yang mempengaruhi aksi Yamal tersebut. Ada benang merah panjang yang menghubungkannya dengan rivalitas sengit di El Clasico sepanjang musim ini.