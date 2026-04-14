Ada Peran John Herdman dalam Kemenangan 4-0 Timnas Indonesia U-17 atas Timor Leste di Piala AFF U-17 2026

GRESIK – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengungkapkan adanya peran strategis pelatih timnas senior, John Herdman, dalam membentuk pondasi kekuatan pasukannya. Di tengah perjuangan skuad Garuda Asia pada ajang Piala AFF U-17 2026, kolaborasi antarlini kepelatihan ini menjadi faktor krusial di balik performa impresif tim di atas lapangan.

Dalam laga pertama fase Grup A Piala AFF U-17 2026, Timnas Indonesia U-17 berhasil meraih kemenangan 4-0 atas Timor Leste. Laga itu berlangsung di Stadion Joko Samudro, Gresik, Senin 13 April 2026 malam WIB.

Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan John Herdman sempat memberikan sentuhan saat Timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan (TC) Maret lalu. Hal itu pun cukup berharga untuk para pemainnya.

"Kalau tanggapan atau pesan dari timnas senior, pasti. Jadi, memang pernah kami sebelum berangkat ke Thailand, kita sempat ada simulasi sebelum Coach John Herdman sebelum melatih timnas senior, sebelum mereka gabung," kata Kurniawan usai laga, dikutip Selasa (14/4/2026).

1. Pesan Khusus John Herdman untuk Pemain Muda

"Ada simulasi dengan para pemain. Dan satu hal positif yang beliau pesankan kepada para pemain, bahwa beliau sangat terkesan dan sangat terkejut dengan agresivitas dari para pemain," tambahnya.

Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste U-17. (Foto: PSSI)

Mantan pemain Timnas Indonesia mengatakan John Herdman pun sempat memantau performa pemain lewat mini game saat itu. Jadi, John Herdman punya gambaran kekuatan Timnas Indonesia U-17.