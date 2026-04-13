Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste U-17 di Piala AFF U-17 2026: Garuda Asia Menang 4-0!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |21:24 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste U-17 di Piala AFF U-17 2026: Garuda Asia Menang 4-0!
Suasana laga Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste U-17 di Piala AFF U-17 2026. (Foto: PSSI)
GRESIK – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 sukses menghajar Timor Leste U-17 di laga perdana Grup A Piala AFF U-17 2026, pada Senin (13/4/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, tim berjuluk Garuda Asia tersebut tepatnya menang dengan skor telak 4-0.

Dua gol tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto dicetak oleh Putu Ekayana. Sementara dua lagi disumbangkan oleh Ridho dan Dava Yunna.

Dengan hasil itu, Timnas Indonesia U-17 berada di puncak klasemen sementara Grup A dengan 3 poin. Hanya saja, Vietnam U-17 juga memiliki jumlah poin yang sama di urutan kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-17 tampil menekan sejak awal laga. Tak heran laga baru berjalan enam menit, skuad Garuda Asia langsung memimpin.

Gol pertama tercipta dari sang kapten, Putu Ekayana. Ia yang berdiri bebas memanfaatkan second ball untuk melepaskan tendangan yang tak dapat diantisipasi kiper lawan pada menit ke-6.

Kemudian pada menit ke-17, Putu Ekayana lagi-lagi sukses memanfaatkan bola muntahan. Positioning Putu Eka layak menjadi sorotan karena selalu berdiri bebas di mulut gawang.

Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste U-17. (Foto: PSSI)

Tak hanya berdiri bebas, Putu Ekayana dengan mudah memasukkan bola karena kiper Timor Leste sudah meninggalkan gawang.

Lalu pada menit 36, giliran Ridho yang mencatatkan namanya di papan skor. Ridho yang awalnya tampak kesulitan bermain di sisi kiri, justru berhasil bermain baik saat dipindahkan ke sisi kanan.

 

