Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF Futsal 2026: Kalah 1-2, Skuad Garuda Jadi Runner up

Timnas Futsal Indonesia jadi runner up Piala AFF Futsal 2026 usai kalah 1-2 dari Timnas Futsal Thailand (Foto: Instagram/@futsalthailand_official)

NONTHABURI – Hasil Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Thailand di Final Piala AFF Futsal 2026 sudah diketahui. Laga di Nonthaburi Hall, Nonthaburi, Thailand, Minggu (12/4/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Small Table.

Indonesia unggul duluan lewat gol yang dicetak oleh Andreas Dwi Persada (16’). Namun, Thailand bisa membalikkan keadaan lewat Ittichan Praphaphan (20’) dan Panut Kittiphanuwong (31’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan agresif diperagakan Thailand di awal-awal. Dewa Rizky mengintip peluang di menit ketiga tapi bolanya masih belum menemui target. Muhammad Sanjaya juga mengancam di menit keempat tapi melebar.

Thailand mengancam di menit ketujuh via tendangan jarak jauh Minthada Phiromyu tapi bola melambung! Jual beli serangan terjadi di sisa babak pertama.

Muhammad Osamanmusa mengancam di menit ke-12 tapi sontekannya melebar tipis saja. Adityas Priambudi gantian melepaskan tembakan di menit ke-14 tapi bola bisa ditepis kiper Teerawat Kaewwilai.

Gol akhirnya tercipta di menit ke-16! Berawal dari kick in, umpan Adityas disambar Andreas di mulut gawang. Sayangnya, di ujung babak pertama, Praphaphan menyamakan skor dari titik penalti.

Babak Kedua

Usai rehat, Thailand langsung menggeber serangan. Tapi, Guntur Sulistyo balik mengancam di menit ke-21. Sayangnya, tembakan tersebut mengarah tepat ke pelukan Kaewwilai.