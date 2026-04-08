Tembus Semifinal Piala AFF Futsal 2026, Hector Souto: Timnas Futsal Indonesia Tampil Tanpa Beban

NONTHABURI – Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menegaskan anak asuhnya sudah mencapai target dengan menembus semifinal Piala AFF Futsal 2026. Kini, mereka akan tampil tanpa beban di babak tersebut.

Timnas Futsal Indonesia memastikan tampil sebagai juara Grup B Piala AFF Futsal 2026 usai mengalahkan Timnas Futsal Australia dengan skor 3-2. Laga itu berlangsung di Nonthaburi Gymnasium, Nonthaburi, Thailand, pada Rabu (8/4/2026) siang WIB.

1. Tanpa Beban

Pencapaian ini sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan Souto. Ia ingin anak asuhnya lolos dari fase grup alias menembus babak semifinal.

"Sekarang, target kami sebenarnya sudah tercapai, jadi kami tidak punya tekanan apa pun,” kata Souto dalam konferensi pers, dikutip Rabu (8/4/2026).

“Sekarang tinggal, seperti yang Anda katakan, berlatih detail besok. Memperbaiki beberapa hal kecil, dan mencoba datang dalam kondisi terbaik," imbuh pria asal Spanyol itu.

Di babak semifinal, Indonesia akan menghadapi runner up Grup A. Lawan yang berpotensi dihadapi adalah Timnas Futsal Vietnam atau Timnas Futsal Thailand.

Souto mengungkapkan kondisi para pemain secara keseluruhan berada dalam situasi yang baik. Ia hanya menyoroti kondisi salah satu pemainnya yang sempat mengalami kendala, namun kini sudah pulih.

"Para pemain, pertama, mereka sangat senang. Kedua, kondisi mereka semua baik. Hanya Dewa (Rizki) kemarin sedikit bermasalah, tapi hari ini dia sudah bisa bermain normal," kata Souto.

Pelatih berusia 44 tahun itu juga menjelaskan strategi rotasi pemain yang diterapkan selama fase grup. Souto memastikan semua pemain mendapatkan kesempatan bermain.