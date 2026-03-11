Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Satu-satunya Wakil Indonesia di Asia, Dewa United Siap Habis-habisan Lawan Manila Digger

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |19:49 WIB
Satu-satunya Wakil Indonesia di Asia, Dewa United Siap Habis-habisan Lawan Manila Digger
Dewa United siap habis-habisan lawan Manila Digger demi nama baik Indonesia (Foto: AFC/John Michael Mauricio)
A
A
A

TANGERANG – Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, sadar timnya kini jadi wakil Indonesia tersisa di kompetisi Asia. Untuk itu, mereka akan tampil habis-habisan saat menghadapi Manila Digger FC di leg II Perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026.

Duel Dewa United vs Manila Digger FC itu akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Kamis 12 Maret 2026 pukul 20.30 WIB. Banten Warriors tertinggal 0-1 dalam skor agregat.

1. Persiapan

Manila Digger FC vs Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Manila Digger FC vs Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Kemenangan dengan selisih dua gol (2-0, 3-1, 4-2, dan seterusnya) menjadi harga mati bagi skuad asuhan Riekerink. Sang pelatih juga tidak ingin laju timnya terhenti di delapan besar.

“Saya rasa persiapan berjalan dengan baik. Kami tidak boleh lupa keberadaan kami di sini adalah hasil dari pencapaian 10 bulan lalu, ketika kami finis di posisi kedua dalam kompetisi,” kata Riekerink dalam konferensi pers jelang pertandingan, Rabu (11/3/2026). 

Pria asal Belanda itu ingin anak asuhnya berjuang mati-matian di laga besok malam. Itu semua demi mewujudkan tekad merebut gelar juara AFC Challenge League 2025-2026. 

“Saya pikir dalam pertandingan ini kami harus menyadari kami mewakili Dewa United, dan itu bisa menjadi jalan singkat bagi kami untuk meraih sebuah trofi,” ujar Riekerink.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/51/3206368/simak_jadwal_siaran_langsung_dewa_united_vs_manila_digger_di_perempatfinal_afc_challenge_league_2025_2026-yZf7_large.jpeg
Live RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Dewa United vs Manila Digger di Perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/51/3206293/dewa_united_vs_manila_digger_di_perempatfinal_afc_challenge_league_2025_2026-msT4_large.jpg
Saksikan di VISION+! Link Live Streaming Dewa United vs Manila Digger di Leg II Perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/51/3205352/manila_digger_vs_dewa_united-a1eb_large.jpg
Dewa United Optimistis Balas Kekalahan dari Manila Digger di Leg II Perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/51/3205257/dewa_united_kalah_0_1_dari_manila_digger_fc_di_leg_i_perempatfinal_afc_challenge_league_2025_2026-2DU3_large.jpg
Hasil Manila Digger FC vs Dewa United di Perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026: Banten Warriors Tumbang 0-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/11/11/1685845/live-streaming-ratchaburi-fc-vs-gamba-osaka-link-nonton-di-vision-kfx.webp
Live Streaming Ratchaburi FC vs Gamba Osaka, Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/28/marc_marquez_menerima_penalti_dalam_sprint_race_mo.jpg
Marc Marquez Ungkap Kunci Sukses di MotoGP, Pembalap Muda Wajib Tahu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement