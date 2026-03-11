Satu-satunya Wakil Indonesia di Asia, Dewa United Siap Habis-habisan Lawan Manila Digger

Dewa United siap habis-habisan lawan Manila Digger demi nama baik Indonesia (Foto: AFC/John Michael Mauricio)

TANGERANG – Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, sadar timnya kini jadi wakil Indonesia tersisa di kompetisi Asia. Untuk itu, mereka akan tampil habis-habisan saat menghadapi Manila Digger FC di leg II Perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026.

Duel Dewa United vs Manila Digger FC itu akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Kamis 12 Maret 2026 pukul 20.30 WIB. Banten Warriors tertinggal 0-1 dalam skor agregat.

1. Persiapan

Manila Digger FC vs Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Kemenangan dengan selisih dua gol (2-0, 3-1, 4-2, dan seterusnya) menjadi harga mati bagi skuad asuhan Riekerink. Sang pelatih juga tidak ingin laju timnya terhenti di delapan besar.

“Saya rasa persiapan berjalan dengan baik. Kami tidak boleh lupa keberadaan kami di sini adalah hasil dari pencapaian 10 bulan lalu, ketika kami finis di posisi kedua dalam kompetisi,” kata Riekerink dalam konferensi pers jelang pertandingan, Rabu (11/3/2026).

Pria asal Belanda itu ingin anak asuhnya berjuang mati-matian di laga besok malam. Itu semua demi mewujudkan tekad merebut gelar juara AFC Challenge League 2025-2026.

“Saya pikir dalam pertandingan ini kami harus menyadari kami mewakili Dewa United, dan itu bisa menjadi jalan singkat bagi kami untuk meraih sebuah trofi,” ujar Riekerink.