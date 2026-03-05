Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Manila Digger FC vs Dewa United di Perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026: Banten Warriors Tumbang 0-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |21:27 WIB
Hasil Manila Digger FC vs Dewa United di Perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026: <i>Banten Warriors</i> Tumbang 0-1
Dewa United kalah 0-1 dari Manila Digger FC di leg I Perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
A
A
A

MANILA – Hasil Manila Digger FC vs Dewa United di Perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Kamis (5/3/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Diggers.

Gol tunggal tuan rumah dicetak oleh Kenji Nishioka (21’). Dewa United meraih banyak peluang tapi tak bisa mencetak gol. Leg II akan digelar di markas Banten Warriors pada 12 Maret 2026 malam WIB.

Manila Digger FC vs Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Manila Digger FC vs Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bertindak sebagai tim tamu, Dewa United coba menguasai laga sejak awal. Namun, peluang pertama justru didapat Nishioka. Untungnya, tembakan sang pemain melebar di menit ketujuh.

Keasyikan menyerang, gawang Dewa United malah bobol di menit ke-21. Umpan terobosan Baboucarr Touray dengan brilian dituntaskan Nishioka lewat sepakan menyilang. Manila Digger unggul 1-0!

Peluang didapat Dewa di menit ke-24. Sayangnya, upaya Alex Martins dari jarak dekat belum menemui sasaran. Malahan, Sonny Stevens harus dua kali pontang-panting menyelamatkan gawangnya di menit ke-29.

Jaja mencoba peruntungan di menit ke-38 lewat tembakan mendatar dari jarak jauh. Sayangnya, bola masih belum merepotkan Omar Njie. Kembali, Manila Digger merepotkan Stevens di menit ke-41 lewat kaki Tafem Dilane.

Sundulan akurat Jaja di menit ke-42 sayangnya masih bisa ditangkap Njie. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Manila Digger bertahan hingga rehat.

 

