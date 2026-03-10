3 Makanan Khas Indonesia Favorit Elkan Baggott, Nomor 1 Kaya akan Kalori

Berikut tiga makanan khas Indonesia favorit Elkan Baggott (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

BERIKUT tiga makanan khas Indonesia favorit Elkan Baggott. Salah satunya adalah penganan yang kaya akan kalori!

Elkan Baggott merupakan pemain sepakbola berdarah Inggris dan Indonesia. Kendati lahir di Bangkok, Thailand, ia memilih berkostum Merah Putih.

Apalagi, Elkan diketahui tumbuh dan besar di Indonesia. Tentu saja, ia mengenal beberapa makanan atau penganan khas Tanah Air.

Lantas, apa saja tiga makanan khas Indonesia favorit Elkan Baggott? Simak ulasan berikut ini.

3 Makanan Khas Indonesia Favorit Elkan Baggott

1. Martabak Manis

Makanan satu ini bisa dibilang guilty pleasure-nya orang Indonesia. Martabak manis diakui sangat enak oleh Elkan dalam sebuah wawancara yang beredar di media sosial.

“Makanan kesukaan saya adalah martabak manis. Tidak mungkin salah. Yang pakai cokelat, enak sekali,” kata Elkan dalam video yang diunggah akun TikTok @cordtela88.

Martabak manis memang sangat enak. Tapi untuk atlet seperti Elkan, makanan satu ini tidak boleh sering dikonsumsi. Sebab, satu potongnya punya kalori di kisaran 250-337 kal!