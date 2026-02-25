Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disebut Bisa Perkuat Timnas Indonesia, Pemain West Ham United Crysencio Summerville Pilih Perkuat Suriname!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |18:16 WIB
Disebut Bisa Perkuat Timnas Indonesia, Pemain West Ham United Crysencio Summerville Pilih Perkuat Suriname!
Crysencio Summerville pilih perkuat Suriname meski pernah dikaitkan dengan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@csummerville7)
SEMPAT disebut bisa memperkuat Timnas Indonesia, pemain West Ham United Crysencio Summerville memilih memperkuat Timnas Suriname ketimbang Timnas Belanda. Mengutip dari Soccernews.nl, pesepakbola 24 tahun ini akan menjalani debut saat Suriname turun di playoff antarkonfederasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2026.

“Belanda sudah terlambat. Crysencio Summerville telah memilih Suriname,” tulis media Belanda Soccernews.nl.

Media Belanda sebut Crysencio Summerville pilih Timnas Suriname. (Foto: Soccernews.nl)
Media Belanda sebut Crysencio Summerville pilih Timnas Suriname. (Foto: Soccernews.nl)

“Kalau Suriname lolos playoff, mereka akan tampil di Piala Dunia 2026. Ia akan menjalani debut pada Maret 2026 saat Suriname melawan Bolivia dan mungkin juga Irak,” lanjut Soccernews.nl.

1. Sempat Dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia

Crysencio Summerville sempat kencang dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia. Penyebabnya karena Crysencio Summerville memiliki darah Suriname-Belanda.

Sekadar diketahui, pesepakbola yang berdarah Suriname-Belanda banyak yang juga memiliki darah Indonesia. Karena itu, sejumlah media-media Tanah Air menyimpulkan Crysencio Summerville memiliki darah Indonesia.

Namun, dalam penelusuran Okezone, Crysencio Summerville tidak memiliki darah Indonesia. Karena itu, kesempatan membela Timnas Indonesia sama sekali tidak ada.

 

Telusuri berita bola lainnya
