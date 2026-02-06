Dihadapkan 10 Ribu Suporter Timnas Futsal Indonesia, Pemain Iran: Kami Tidak Takut!

PEMAIN Timnas Futsal Iran, Mohammad Hossein Derakhshani, menegaskan mentalitas timnya tidak akan goyah dengan tekanan 10 ribu suporter Timnas Futsal Indonesia. Ia akan berjuang meraih gelar juara Piala Asia Futsal 2026 dengan mengalahkan Timnas Futsal Indonesia.

Timnas Futsal Indonesia dan Iran akan bertemu di final Piala Asia Futsal 2026. Laga itu akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu 7 Februari 2026 pukul 19.00 WIB.

Timnas Futsal Iran siap permalukan Timnas Futsal Indonesia di final Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Instagram/@afcasiancup)

1. Iran Siap Bungkam Timnas Futsal Indonesia

Iran lolos ke final usai mengatasi perlawanan Irak di semifinal Piala Asia Futsal 2026 dengan skor 4-2. Sementara itu, skuad Garuda -julukan Timnas Futsal Indonesia- menang 5-3 atas Jepang.

Baca Juga:

Mohammad Hossein Derakhshani mengatakan timnya akan memberikan performa terbaik meskipun di bawah tekanan suporter lawan. Sebab, Iran berambisi memenangkan trofi ke-14 Piala Asia Futsal 2026.

"Inilah mentalitas orang Iran, kami selalu ada di sini untuk menjadi juara. Bagi kami, lima pertandingan terakhir yang sudah kami lalui adalah final," kata Mohammad Hossein Derakhshani dalam konferensi pers jelang laga final Piala Asia Futsal 2026, Jumat (6/2/2026).

2. Pantang Remehkan Timnas Futsal Indonesia

Timnas Futsal Iran akan fokus dan tidak mau memandang remeh Timnas Futsal Indonesia. Ia memastikan Timnas Futsal Indonesia akan memberikan perlawanan cukup sengit.