Tanpa Beban, Timnas Futsal Indonesia Siap Menggila Lawan Iran di Final Piala Asia Futsal 2026

Pemain Timnas Futsal Indonesia, Brian Ick (13), menegaskan Skuad Garuda akan tampil di final Piala Asia Futsal 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Pemain Timnas Futsal Indonesia, Brian Ick, menegaskan Skuad Garuda akan tampil tanpa beban saat menghadapi Timnas Futsal Iran di final Piala Asia Futsal 2026. Dengan begitu, mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaik.

Laga Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Iran itu akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 7 Februari 2026 pukul 19.00 WIB. Tim Merah Putih bakal menghadapi salah satu tim papan atas di Asia.

1. Matangkan Persiapan

Brian mengatakan timnya terus mematangkan persiapan segala aspek untuk melawan Iran. Hal itu tentunya agar Timnas Futsal Indonesia dapat meraih hasil maksimal dihadapan publiknya sendiri.

"Untuk pertandingan besok, saya sebagai pemain dan teman-teman sudah persiapkan diri untuk pertandingan final," ucap Brian dalam konferensi pers, Jumat (6/2/2026).

Pemain Black Steel FC itu mengakui timnya tidak ada tekanan apa pun untuk melawan Iran. Pencapaian Timnas Futsal Indonesia dengan lolos ke final saja merupakan catatan positif.

"Buat tekanan, saya rasa tidak ada karena ini kali pertama Indonesia masuk ke partai final. Dan saya rasa tidak ada tekanan sama sekali," ucap pemain bernomor punggung 13 itu.