Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tanpa Beban, Timnas Futsal Indonesia Siap Menggila Lawan Iran di Final Piala Asia Futsal 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |14:33 WIB
Tanpa Beban, Timnas Futsal Indonesia Siap Menggila Lawan Iran di Final Piala Asia Futsal 2026
Pemain Timnas Futsal Indonesia, Brian Ick (13), menegaskan Skuad Garuda akan tampil di final Piala Asia Futsal 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Futsal Indonesia, Brian Ick, menegaskan Skuad Garuda akan tampil tanpa beban saat menghadapi Timnas Futsal Iran di final Piala Asia Futsal 2026. Dengan begitu, mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaik.

Laga Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Iran itu akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 7 Februari 2026 pukul 19.00 WIB. Tim Merah Putih bakal menghadapi salah satu tim papan atas di Asia.

1. Matangkan Persiapan

Sejarah, Indonesia ke Final Piala Asia Futsal usai Bungkam Jepang 5-3

Brian mengatakan timnya terus mematangkan persiapan segala aspek untuk melawan Iran. Hal itu tentunya agar Timnas Futsal Indonesia dapat meraih hasil maksimal dihadapan publiknya sendiri.

"Untuk pertandingan besok, saya sebagai pemain dan teman-teman sudah persiapkan diri untuk pertandingan final," ucap Brian dalam konferensi pers, Jumat (6/2/2026).

Pemain Black Steel FC itu mengakui timnya tidak ada tekanan apa pun untuk melawan Iran. Pencapaian Timnas Futsal Indonesia dengan lolos ke final saja merupakan catatan positif.

"Buat tekanan, saya rasa tidak ada karena ini kali pertama Indonesia masuk ke partai final. Dan saya rasa tidak ada tekanan sama sekali," ucap pemain bernomor punggung 13 itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/51/3200032/timnas_futsal_indonesia_fokus_pemulihan_fisik_jelang_menghadapi_timnas_futsal_iran_di_final_piala_asia_futsal_2026-1tgM_large.jpg
Hector Souto Sebut Timnas Futsal Indonesia Fokus Pemulihan Fisik Jelang Hadapi Iran di Final Piala Asia Futsal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/51/3199995/simak_kisah_gacor_samuel_eko_yang_menjadi_spesialis_pembobol_gawang_timnas_futsal_jepang-IcYL_large.jpeg
Kisah Gacor Samuel Eko, Pemain Timnas Futsal Indonesia Spesialis Pembobol Gawang Timnas Futsal Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/51/3199984/simak_adu_ranking_fifa_timnas_futsal_indonesia_vs_timnas_futsal_iran_jelang_final_piala_asia_futsal_2026-qK5i_large.jpeg
Adu Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia vs Iran Jelang Final Piala Asia Futsal 2026, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/51/3199970/kensuke_takahashi_melihat_timnas_futsal_indonesia_berpeluang_mengalahkan_timnas_futsal_iran_di_final_piala_asia_futsal_2026-qUFm_large.jpeg
Kensuke Takahashi Lihat Timnas Futsal Indonesia Berpeluang Kalahkan Iran di Final Piala Asia Futsal 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/06/11/1674145/duel-sengit-wakil-asia-tenggara-di-afc-champions-league-two-persib-bandung-vs-ratchaburi-fc-pni.webp
Duel Sengit Wakil Asia Tenggara di AFC Champions League Two: Persib Bandung vs Ratchaburi FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/menpora_ri_erick_thohir.jpg
Antusias Tinggi, Hampir 70 Orang Daftar Seleksi JPT Deputi Kemenpora
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement