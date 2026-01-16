Pelatih Thailand Lega Tak Segrup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Pelatih Timnas Thailand lega tak satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 (Foto: Instagram/@anthonyhudson.official)

JAKARTA – Pelatih Timnas Thailand, Anthony Hudson, merasa lega tidak satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Walau begitu, ia menekankan tidak ada pertandingan yang mudah.

Drawing Piala AFF 2026 sudah dilangsungkan di Studio RCTI+, Jakarta, Kamis 15 Januari sore WIB. Thailand diundi masuk Grup B bersama Timnas Malaysia, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos.

1. Lega

Sementara, Grup A ditempati Timnas Vietnam, Timnas Singapura, Timnas Indonesia, Timnas Kamboja, dan Timnas Brunei Darussalam/Timnas Timor Leste. Undian ini bikin Hudson lega.

"Kami sangat senang dengan hasil drawing ini. Tidak ada pertandingan yang mudah karena semua tim sangat kompetitif, tetapi kami senang dengan hasil undiannya," ucap Hudson, mengutip dari Bongda24h, Jumat (16/1/2026).

"Melihat grup lain, Anda lihat ada Indonesia dan Vietnam. Kami berada di grup yang mana setiap pertandingan akan sangat rumit dan sulit,” imbuh pria berpaspor Inggris itu.

“Namun, jika kami harus memilih satu grup saja, grup kami ini yang akan kami pilih,” tukas Hudson.