HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penjualan Tiket Piala Asia Futsal 2026 Resmi Dibuka, Harga Mulai Rp75 Ribu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |19:04 WIB
Penjualan tiket Piala Asia Futsal 2026 resmi dibuka dengan harga termurah Rp75 ribu (Foto: FFI)
FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) dan AFC resmi membuka penjualan tiket Piala Asia Futsal 2026 pada Senin (12/1/2026). Harga tiket dibanderol mulai Rp75 ribu.

Piala Asia Futsal 2026 akan digelar di Jakarta, pada 27 Januari hingga 7 Februari. Ajang itu akan berlangsung di Indonesia Arena (Kompleks Gelora Bung Karno) dan Jakarta Velodrome.

Timnas Futsal Indonesia tergabung di Grup A bersama Irak, Korea Selatan, dan Kirgistan. Turnamen ini menjadi edisi ke-18 kejuaraan futsal antarnegara Asia yang digelar setiap dua tahun.

1. Harga Terjangkau

Hasil drawing Piala Asia Futsal 2026 (Foto: Youtube/AFC Asian Cup)

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Sianipar, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memadati Indonesia Arena. Sebab, dukungan suporter sangat penting untul membakar semangat Timnas Futsal Indonesia di lapangan.

"Ini adalah momen sejarah bagi futsal Indonesia. Bermain di rumah sendiri, di stadion megah seperti Indonesia Arena, adalah kebanggaan,” kata Michael dalam keterangan resmi, Senin (12/1/2026).

“Kami sengaja menetapkan harga yang sangat kompetitif agar seluruh lapisan masyarakat bisa datang dan memberikan teror bagi lawan. Dukungan suporter adalah pemain keenam kami," imbuhnya.

2. Komitmen Panitia

Sementara itu, Ketua LOC AFC Futsal Asian Cup 2026, Farazandi, menegaskan komitmen panitia dalam memberikan pengalaman terbaik. Pihaknya bekerja maksimal untuk memberikan harga terjangkau dengan pelayanan terbaik guna menyambut suporter agar dapat mendukung Timnas Futsal Indonesia.

"Kehadiran penonton akan memberikan energi tambahan bagi timnas untuk bisa memberikan yang terbaik di kandang sendiri,” ujar Farazandi.

 

