Hasil Timnas Putri Indonesia vs Thailand di Laga Perebutan Perunggu SEA Games 2025: Takluk 0-2, Garuda Pertiwi Gagal Raih Medali

CHONBURI – Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia gagal membawa pulang medali sama sekali di SEA Games 2025 Thailand. Pasalnya dalam laga perebutan medali perunggu melawan Thailand, tim berjuluk Garuda Pertiwi takluk 0-2, pada Rabu (17/12/2025) sore WIB.

Ya, Timnas Putri Indonesia kalah dua gol tanpa balasa dari Thailand dalam perebutan medali perunggu cabang olahraga (cabor) sepak bola putri SEA Games 2025. Laga tersebut berlangsung di Stadion IPE, Chonburi, Thailand.

Dengan pulang tanpa meraih medali sama sekali, maka Timnas Putri Indonesia gagal mewujudkan target yang diberikan pemerintah melalui Kemenpora.

Tak hanya itu, kegagalan pasukan Akira Higashiyama itu juga Indonesia dipastikan tanpa medali cabor sepakbola SEA Games 2025.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Thailand langsung tancap gas sejak menit awal. Tim tuan rumah mendapatkan peluang di menit ke-9 lewat tendangan Pattaranan Aupachai yang masih bisa ditepis oleh kiper Timnas Putri Indonesia, Iris De Rouw.

Thailand membuka keran golnya pada menit ke-17 lewat Rhianne Rush. Tim besutan Nuengrutai Srathongvian mendapatkan beberapa peluang emas, namun untungnya masih bisa diamankan Iris De Rouw.

Timnas Putri Indonesia vs Thailand. (Foto: Instagram/changsuek)

Pada menit ke-32, Thailand hampir menggandakan keunggulan lewat tendangan keras Rhianne Rush. Untungnya tendangan itu masih bisa diblok Emily Nahon dan berujung sepak pojok.

Pertahanan Timnas Putri Indonesia lengah menjelang akhir babak pertama. Gawang Iris De Rouw kebobolan pada menit ke-43 lewat sontekan Patranan Upchai. Alhasil, Garuda Pertiwi tertinggal 0-2 di babak pertama.