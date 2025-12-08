Penampakan Klasemen Sementara Grup C SEA Games 2025 jika Timnas Indonesia U-22 Menang atas Filipina U-22

PENAMPAKAN klasemen sementara Grup C SEA Games 2025 jika Timnas Indonesia U-22 menang atas Timnas Filipina U-22 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-22 akan menjamu Filipina U-22 di lanjutan Grup C SEA Games 2025 yang dilangsungkan di 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand, Senin (8/12/2025) pukul 18.00 WIB dan live di RCTI.

1. Filipina U-22 Puncaki Klasemen Sementara Grup C SEA Games 2025

Di laga pertama yang berlangsung Jumat, 5 Desember 2025, The Azkals -julukan Timnas Filipina U-22- menang 2-0 atas Myanmar U-22. Alhasil, Timnas Filipina U-22 untuk sementara memuncaki klasemen sementara Grup C SEA Games 2025 dengan tiga poin dan selisih gol +2.

Timnas Filipina U-22 menang 2-0 atas Myanmar U-22 di laga pertama Grup C. (Foto: Instagram/pmnft_official)

Turun di posisi dua ada Timnas Indonesia U-22 yang belum meraih satu pun poin, mengingat skuad Garuda Muda baru menjalani pertandingan perdana malam ini. Terakhir di posisi juru kunci ada Myanmar U-22 yang mengemas nol poin dan selisih gol -2.

Lantas, bagaimana penampakan klasemen sementara Grup C SEA Games 2025 jika Timnas Indonesia U-22 menang atas Filipina U-22 malam ini? Jika Timnas Indonesia U-22 menang atas Filipina U-22, skuad Garuda Muda dipastikan naik ke puncak klasemen, sekalipun hanya menang 1-0.

Jika kondisi ini terjadi, koleksi poin Filipina dan Timnas Indonesia U-22 sama-sama tiga poin dan selisih gol +1. Hanya saja, Timnas Indonesia U-22 berhak naik ke puncak klasemen karena unggul head-to-head.

Sesuai regulasi ketika ada dua tim memiliki poin sama, tolok ukur utama adalah head-to-head. Jadi, sanggupkah Timnas Indonesia U-22 menang atas Filipina U-22 malam ini?