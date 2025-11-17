Breaking News: Marselino Ferdinan Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-22 kemungkinan besar akan diperkuat gelandang andalan, Marselino Ferdinan, dalam ajang SEA Games 2025. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengonfirmasi komunikasi yang dilakukan PSSI dengan klub Marselino di Slovakia, AS Trencn, telah membuahkan hasil yang sangat positif.

1. Izin Khusus

Marselino Ferdinan sebelumnya tidak termasuk dalam daftar pemanggilan 30 pemain untuk SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Marselino awalnya tak mendapatkan lampu hijau dari AS Trencin lantaran turnamen multi-ajang olahraga yang akan digelar pada 9 hingga 20 Desember 2025 mendatang tersebut tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA.

Sebab itu, mantan pemain Persebaya Surabaya ini memerlukan izin khusus dari klubnya agar bisa dilepas. Untuk mendapatkan izin khusus itu, PSSI terus berupaya keras agar Marselino tetap bisa memperkuat Timnas Indonesia U-22.

Kabar baiknya, Sumardji mengungkapkan bahwa pembicaraan dengan AS Trencin berjalan lancar. Jelas sinyal positif itu membuat Timnas Indonesia U-22 optimistis bisa kedatangan Marselino.

"Jadi memang komunikasi kami dengan klubnya Marselino, insyaAllah menemui titik yang sangat positif," kata Sumardji kepada awak media, termasuk Okezone di Stadion Madya, Jakarta, pada Senin (17/11/2025).

Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/marselinoferdinan)

2. Jadwal Keberangkatan Langsung ke Thailand

Sumardji menambahkan pihak PSSI sudah menjadwalkan Marselino untuk bergabung dengan tim pada akhir November 2025. Besar kemungkinan, pemain berusia 21 tahun itu tidak akan bergabung ke Jakarta, melainkan langsung menyusul dan bertemu dengan tim di Thailand.