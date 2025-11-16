Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Yakin Bakal Dongkrak Kualitas Timnas Indonesia U-22, Marselino Ferdinan Ditunggu Indra Sjafri

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |12:37 WIB
Yakin Bakal Dongkrak Kualitas Timnas Indonesia U-22, Marselino Ferdinan Ditunggu Indra Sjafri
Pelatih Timnas Indonesia U-22 Indra Sjafri menunggu kehadiran Marselino Ferdinan (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
BOGOR – Pelatih Timnas Indonesia U-22, Indra Sjafri, menunggu kehadiran Marselino Ferdinan. Ia yakin kehadiran sang pemain bakal mendongkrak kualitas timnya!

Timnas Indonesia U-22 baru saja menelan kekalahan dari Timnas Mali U-22 0-3 di laga uji coba edisi pertama. Pertandingan itu digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 November 2025 malam WIB.

Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22

Ketiga gol untuk tim tamu tercatat lewat Sekou Doucore (5'), Wilson Samake (35'), dan Moulaye Haidara (90+1'). Sementara, Timnas Indonesia U-22 kesulitan untuk memaksimalkan peluang. 

1. Buka Peluang

Indra mengakui, Garuda Muda masih kalah secara kualitas individu dari para pemain Mali U-22. Oleh karena itu, ia tetap membuka peluang para pemain abroad untuk menyusul bergabung dengan skuad.

“Secara individu mungkin saya akan meningkatkan kualitas individu. Kami pasti akan merancang dan membangun tim ini dengan kualitas yang ada,” kata Indra dalam konferensi pers, dikutip Minggu (16/11/2025).

“Oleh sebab itu yang paling penting untuk menghadapi SEA Games adalah kami benar-benar dari 30 pemain ini kami bisa menetapkan pemain-pemain terbaik kami,” imbuh pria asal Sumatra Barat itu.

“Dan juga mudah-mudahan nanti Ivar (Jenner), Mauro (Zijlstra) pemain pemain yang abroad betul betul nanti bisa bermain di SEA Games, itu yang paling penting,” tegas Indra.

 

