2 Bintang Muda PSIM Yogyakarta Dipanggil Timnas Indonesia U-22, Laskar Mataram Beri Restu Penuh

YOGYAKARTA – PSIM Yogyakarta menunjukkan dukungan penuh terhadap program nasional dengan melepas dua pemain mudanya, Cahya Supriadi dan Raka Cahyana, untuk bergabung dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-22. Manajer PSIM Yogyakarta, Razzi Taruna, menaruh harapan besar agar kedua pemain ini mampu memberikan kontribusi terbaik untuk skuad Garuda.

Pelatih Timnas Indonesia U-22, Indra Sjafri, telah memanggil total 30 pemain untuk mengikuti TC yang berlangsung dari 6 hingga 27 November 2025. Agenda ini merupakan bagian dari persiapan Garuda Muda menghadapi ajang SEA Games 2025 di Thailand yang dijadwalkan digelar pada Desember 2025.

1. Harapan untuk Pengalaman Timnas

Cahya dan Raka adalah dua dari 30 nama yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U-22. Razzi Taruna mengungkapkan pemanggilan ini bukanlah yang pertama bagi kedua talenta muda tersebut, dan ia mendoakan yang terbaik untuk perjalanan mereka.

“Pastinya ini kan sudah panggilan yang ke beberapa kali bagi mereka, pastinya harapan PSIM selalu yang terbaik untuk mereka selama pemusatan latihan timnas dan saat uji coba,” kata Razzi, yang dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Kamis (13/11/2025).

Raka Cahyana Rizki

Lebih lanjut, Razzi berharap pengalaman berharga yang didapat keduanya selama bergabung dengan timnas dapat meningkatkan kualitas permainan mereka.

"Mereka kan masih muda, pastinya butuh jam terbang. Semoga pengalaman-pengalamannya bisa digunakan untuk kembali ke PSIM untuk bisa memberikan performa yang lebih baik lagi,” tambahnya.