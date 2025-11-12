Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bintang Persib Bandung Ini Tolak Tegas Ide Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |16:07 WIB
Bintang Persib Bandung Ini Tolak Tegas Ide Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG – Bek Persib Bandung, Frans Putros, turut menanggapi isu hangat seputar pelatihnya, Bojan Hodak, yang santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia. Meskipun mengaku tak mendengar rumor secara langsung, Putros secara terang-terangan menyampaikan harapannya agar Hodak tetap bertahan di skuad Maung Bandung.

1. Harapan Putros

Saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Frans Putros menegaskan rumor mengenai Bojan Hodak melatih Timnas Indonesia bukan kapasitasnya untuk berkomentar.

“Tidak, saya tidak mendengar apa pun dan bukan kapasitas saya untuk menjawab ini. Bagi saya, saya adalah pemain di sini dan saya tidak mendengarkan rumor,” ujar Putros, Rabu (12/11/2025).

Meski demikian, bek Timnas Irak ini menyampaikan harapan pribadinya agar pelatih asal Kroasia itu tidak meninggalkan Persib. Putros mengakui, kehadiran Hodak menjadi salah satu alasan kuat di balik keputusannya meninggalkan Port FC dan bergabung dengan Persib.

“Bisa dilihat dia melatih dengan bagus dan penting bagi kami. Karena dia juga saya datang ke sini (Persib). Hanya ini yang bisa saya katakan,” sambung Putros.

“Dan saya harap dia tetap tinggal di sini dan tidak pergi ke Timnas (Indonesia) andai memang rumor itu benar. Saya tidak bisa bicara apa pun selain ini,” tambahnya.

Frans Putros bersama Bojan Hodak
Frans Putros bersama Bojan Hodak

2. Jawaban Pihak Klub

Rumor mengenai Hodak yang dinilai cocok menjadi juru taktik tim Merah Putih menggantikan Patrick Kluivert yang dipecat, segera ditanggapi oleh manajemen Persib. Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama, menegaskan kabar tersebut tidak berdasar.

 

