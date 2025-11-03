Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fadly Alberto Pede Tatap Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 di Laga Perdana Piala Dunia U-17 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |18:50 WIB
Fadly Alberto Pede Tatap Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 di Laga Perdana Piala Dunia U-17 2025
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Penyerang Timnas Indonesia U-17, Fadly Alberto Hengga, penuh percaya diri tatap laga melawan Timnas Zambia U-17 di Piala Dunia U-17 2025. Diketahui, ini jadi laga perdana Grup H untuk Garuda Asia.

Fadly pun menyatakan kesiapannya jelang menghadapi Zambia U-17. Dia menegaskan persiapan skuad Garuda Asia berjalan baik dan siap memulai kiprahnya di ajang tersebut.

5 Wonderkid Top Asia yang Diprediksi Bersinar di Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Bintang Timnas Indonesia U-17!

1. Timnas Indonesia U-17 Segera Mulai Perjalanan

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Sesuai jadwal, armada Nova Arianto akan menghadapi Zambia di Aspire Zone, Selasa 4 November 2025 malam WIB.

Jelang laga tersebut, Alberto mengatakan Timnas Indonesia U-17 sudah mempelajari kelemahan Zambia. Menurutnya, tinggal bagaimana nanti Garuda Muda bisa memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta dalam laga tersebut.

“Untuk match awal kita melawan Zambia tentunya kita sudah banyak berlatih untuk kekurangan Zambia dan peluang-peluang kita yang bisa kita maksimalkan untuk melawan Zambia,” kata Alberto dalam jumpa pers via Zoom, dikutip Senin (3/11/2025).

 

Halaman:
1 2
      
