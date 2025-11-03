Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia yang Tak Pernah Main Sore Hari di Fase Grup Piala Dunia U-17 2025!

Timnas Indonesia U-17 tak pernah main sore hari di fase grup Piala Dunia U-17 2025. (Foto: PSSI)

SELAIN tuan rumah Qatar, Timnas Indonesia U-17 menjadi satu-satunya negara Asia yang tidak pernah main sore hari di fase grup Piala Dunia U-17 2025. Sekadar diketahui, Asia diwakili sembilan negara di Piala Dunia U-17 2025, yakni Indonesia, Arab Saudi, Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Korea Utara, Tajikistan dan tuan rumah Qatar.

Sebanyak tujuh negara Asia di antaranya akan merasakan sensasi main sepakbola pada sore hari di Piala Dunia U-17 2025. Main sore hari di negara gurun seperti Qatar tentunya teramat panas.

1. Jadwal Tanding Negara Asia di Piala Dunia U-17 2025

Jepang U-17 memainkan seluruh pertandingan pada sore hari waktu setempat. Skuad Matahari Terbit ini menantang Maroko U-17 dan Portugal U-17 pukul 16.30 waktu setempat. Sementara saat menghadapi Kaledonia Baru U-17, laga digelar pukul 16.00 waktu setempat

Uni Emirat Arab U-17 lebih panas lagi. Ia menghadapi Kosta Rika pukul 15.30 WIB dan menantang Kroasia U-17 pukul 16.15 WIB. Sementara Korea Selatan U-17 dua kali bertanding pada sore hari, tepatnya saat menghadapi Meksiko U-17 pukul 16.00 waktu setempat dan pukul 15.00 ketika menantang Pantai Gading U-17.

Korea Utara U-17 juga merasakan sensasi bermain sore hari. Tim asal Asia Timur ini bersua Jerman U-17 pukul 16.00 waktu setempat dan Kolombia U-17 (16.30 waktu setempat).

Bagaimana dengan Tajikistan U-17? Wakil Asia Tengah ini sekali bermain sore hari, tepatnya saat bersua Republik Ceko pukul 15.30 waktu setempat.