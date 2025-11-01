Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Dewa United vs Shan United di AFC Challenge League 2025-2026 Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |16:12 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Dewa United vs Shan United di AFC Challenge League 2025-2026 Malam Ini
Link live streaming Dewa United vs Shan United di AFC Challenge League 2025-2026 malam ini ada di akhir artikel (Foto: AFC)
A
A
A

TANGERANG – Klik di sini! Link live streaming Dewa United vs Shan United di AFC Challenge League 2025-2026 malam ini ada di akhir artikel!

Laga Dewa United vs Shan United merupakan matchday 2 Grup E AFC Challenge League 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (1/11/2025) pukul 19.00 WIB.

1. Puncak Klasemen

Dewa United menang 4-0 atas Tainan City di AFC Challenge League 2025-2026 (Foto: AFC)
Dewa United menang 4-0 atas Tainan City di AFC Challenge League 2025-2026 (Foto: AFC)

Dewa United untuk sementara nangkring di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan menceploskan lima gol dan kemasukan satu gol (+4).

Sedangkan, posisi kedua dihuni oleh Phnom Penh Crown. Klub asal Kamboja tersebut menang tipis 3-1 atas Shan United yang menjadi juru kunci.

Di pertandingan terakhir, Dewa United akan menghadapi Shan United. Sementara, Phnom Penh menantang Tainan City.

Hasil seri cukup untuk membawa Dewa United melaju ke perempatfinal AFC Challenge League 2025-2026. Apalagi, wakil Myanmar tersebut sudah dipastikan tersingkir dari turnamen ini.

 

Halaman:
1 2
      
