HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Tainan City vs Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026: Banten Warriors Menang 4-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |21:04 WIB
Hasil Tainan City vs Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026: <i>Banten Warriors</i> Menang 4-0!
Dewa United menang telak 4-0 atas Tainan City di AFC Challenge League 2025-2026 (Foto: AFC)
A
A
A

TANGERANG – Hasil Tainan City vs Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Indomilk Arena, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Rabu (29/10/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 untuk Banten Warriors.

Empat gol Dewa United dicetak oleh Alexis Messidoro (7’, 28’), Egy Maulana Vikri (38’), dan Privat Mbarga (57’). Ini jadi kemenangan perdana mereka di kancah sepakbola Asia.

Egy Maulana Vikri beraksi di laga Tainan City vs Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Egy Maulana Vikri beraksi di laga Tainan City vs Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Serangan sporadis langsung dilancarkan Dewa United. Menit kelima, tembakan jarak jauh Privat Mbarga sayangnya masih menyamping dari gawang Tainan City. Namun, gol tercipta di menit ketujuh.

Umpan terobosan Egy membelah pertahanan Tainan sehingga membebaskan Messidoro. Dari jarak dekat, ia menaklukkan kiper pengganti Tsai Shuo-Che! Setelah memimpin, mereka terus menekan.

Kerja keras baru berbuah di menit 28. Lagi, Egy melepaskan umpan untuk Messidoro. Kali ini, operan silangnya mampu ditanduk dengan baik! Belum puas, mereka terus membombardir lawan.

Selang 10 menit, gol ketiga hadir! Kali ini, Messidoro balas menyodorkan bola untuk Egy yang melepaskan tembakan menyilang ke gawang Tsai. Skor 3-0 untuk Dewa United bertahan hingga rehat.

 

Telusuri berita bola lainnya
