Hasil Semen Padang vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Kabau Sirah Kalah 0-1!

HASIL Semen Padang vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Kabau Sirah -julukan Semen Padang- kalah 0-1.

Laga Semen Padang vs Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan kedelapan Super League 2025-2026 dihelat di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat pada Senin (20/10/2025) sore WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Sani Rizki Fauzi pada menit ke-39.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Semen Padang yang tampil di depan pendukung sendiri bermain percaya diri sejak awal babak pertama. Tim besutan Dejan Antonic itu mengandalkan skema 4-2-3-1.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang- mengandalkan serangan cepat dari lini tengah. Meski begitu, Bhayangkara FC berhasil mengantisipasi dengan baik.

Tim berjuluk The Guardians itu bermain solid, namun berbahaya dalam serangan balik. Pada menit ke-39, Bhayangkara FC akhirnya mampu memecah kebuntuan.

Adalah Sani Rizki Fauzi (39') yang sukses merobek gawang tim tuan rumah, Bhayangkara FC unggul 1-0. Setelah gol itu, Semen Padang berupaya untuk membalas.

Namun, usaha Kabau Sirah tak membuahkan hasil hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Bhayangkara FC mampu mengungguli Semen Padang 1-0 di paruh pertama.