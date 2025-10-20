Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Semen Padang vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Kabau Sirah Kalah 0-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |17:49 WIB
Semen Padang vs Bhayangkara FC. (Foto: Semen Padang)
Semen Padang vs Bhayangkara FC. (Foto: Semen Padang)
A
A
A

HASIL Semen Padang vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Kabau Sirah -julukan Semen Padang- kalah 0-1.

Laga Semen Padang vs Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan kedelapan Super League 2025-2026 dihelat di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat pada Senin (20/10/2025) sore WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Sani Rizki Fauzi pada menit ke-39.

Semen Padang vs Bhayangkara FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Semen Padang yang tampil di depan pendukung sendiri bermain percaya diri sejak awal babak pertama. Tim besutan Dejan Antonic itu mengandalkan skema 4-2-3-1.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang- mengandalkan serangan cepat dari lini tengah. Meski begitu, Bhayangkara FC berhasil mengantisipasi dengan baik.

Tim berjuluk The Guardians itu bermain solid, namun berbahaya dalam serangan balik. Pada menit ke-39, Bhayangkara FC akhirnya mampu memecah kebuntuan.

Adalah Sani Rizki Fauzi (39') yang sukses merobek gawang tim tuan rumah, Bhayangkara FC unggul 1-0. Setelah gol itu, Semen Padang berupaya untuk membalas.

Namun, usaha Kabau Sirah tak membuahkan hasil hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Bhayangkara FC mampu mengungguli Semen Padang 1-0 di paruh pertama.

 

