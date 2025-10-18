Daftar Pembagian Pot SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-22 Masuk Pot 1, Berpotensi Lawan Malaysia!

DAFTAR pembagian pot untuk undian cabang olahraga (cabor) sepakbola putra SEA Games 2025 Thailand telah diumumkan melalui unggahan Instagram @theaseanfootball pada Sabtu (18/10/2025). Timnas Indonesia U-22, yang berstatus juara bertahan, resmi ditempatkan dalam Pot 1 bersama dua tim kuat lainnya, Thailand dan Vietnam.

1. Pembagian Pot dan Format Grup Baru

Cabor sepak bola putra di SEA Games 2025 hanya akan diikuti oleh sembilan tim. Nantinya, sembilan negara ini dibagi ke dalam tiga pot, dan kemudian akan dipecah lagi menjadi tiga grup, dengan masing-masing grup berisikan tiga tim.

Sesi pengundian grup dijadwalkan akan dilakukan pada 19 Oktober 2025, saat itulah lawan Timnas Indonesia U-22 di fase grup akan diketahui. Berstatus sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia U-22 tergabung dalam Pot 1 bersama tuan rumah Thailand dan Vietnam.

Artinya, skuad berjuluk Garuda Muda itu dipastikan tidak akan berada satu grup dengan dua negara tersebut di babak fase grup. Pot 2 dihuni oleh Malaysia, Myanmar, dan Kamboja. Sementara itu, Pot 3 diisi oleh Laos, Filipina, dan Singapura.

2. Potensi Lawan Timnas Indonesia U-22

Timnas Indonesia U-23 vs Makau U-23. (Foto: PSSI)

Dengan pembagian pot tersebut, Timnas Indonesia U-22 berpotensi bertemu rival sengitnya, yaitu Malaysia, yang berasal dari Pot 2. Selain Malaysia, Garuda Muda juga bisa bersua Myanmar atau Kamboja di babak fase grup.

Kemudian, Timnas Indonesia U-22 juga bisa saja bersua Filipina, tim yang tidak bisa dianggap remeh, atau Laos dan Singapura yang berasal dari Pot 3. Sembilan tim tersebut akan memperebutkan tiket semifinal.