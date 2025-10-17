Hasil PSBS Biak vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Maung Bandung Bungkam Tuan Rumah 3-0!

YOGYAKARTA – Hasil PSBS Biak vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (17/10/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Maung Bandung.

Gol bagi Persib dicetak Andrew Jung (45+3’), Uilliam Barros (58’), dan Luciano Guaycochea (77’). Tim tamu akhirnya kembali ke jalur kemenangan.

PSBS Biak vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk Pangeran Biru itu menciptakan peluang pertamanya di menit ke-5 lewat tendangan Marc Klok dari luar kotak penalti, namun masih melambung tipis di atas mistar gawang PSBS Biak.

Persib Bandung nyaris membuka keran golnya pada menit ke-16. Sayangnya, tendangan roket yang dilesakkan Thom Haye dari luar kotak penalti masih membentur tiang gawang PSBS Biak.

Badai Pasifik dibuat tak berkutik. Pasalnya, Persib sangat menguasai permainan meski belum ada gol yang tercipta hingga waktu memasuki menit ke-35.

Serangan demi serangan terus dilancarkan Pangeran Biru. Mereka nyaris membuka keran golnya pada menit ke-42, namun tendangan Uilliam Barros masih bisa ditepis oleh Kadu. Tak berselang lama, Persib Bandung mendapat hadiah penalti setelah Sandro Sakho melanggar Patricio Matricardi.

Andrew Jung yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, Persib Bandung unggul sementara atas PSBS Biak di babak pertama dengan skor 1-0.

Babak Kedua

Usai turun minum, PSBS Biak tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalannya. Mereka nyaris menyama kedudukan di menit ke-53 lewat tandukan Pablo Andrade yang masih melambung tipis di atas mistar gawang Persib Bandung.