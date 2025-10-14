Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Waketum PSSI Tak Risau Timnas Indonesia U-22 Gagal Menang Lawan India: Masih Bongkar Pasang Tim

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |11:23 WIB
Waketum PSSI Tak Risau Timnas Indonesia U-22 Gagal Menang Lawan India: Masih Bongkar Pasang Tim
PSSI tidak risau sama sekali Timnas Indonesia U-22 gagal menang melawan Timnas India U-22 (Foto: Okezone/Isra Triansyah)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Umum I PSSI (Waketum PSSI), Zainudin Amali, tidak risau dengan kegagalan Timnas Indonesia U-22 menaklukkan Timnas India U-22. Apalagi, ini masih persiapan awal menuju SEA Games 2025.

Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan pemusatan latihan (TC) tahap pertama di Jakarta. Sesi itu berlangsung pada 2-14 Oktober 2025.

1. Persiapan

Timnas Indonesia U-22 vs India U-22. (Foto: PSSI)

Dalam rangkaian TC, Timnas Indonesia memainkan dua laga uji coba melawan Timnas India U-22. Hasilnya mereka kalah 1-2 (10 Oktober 2025) dan imbang 1-1 (13 Oktober).

TC dan laga uji coba itu merupakan persiapan menuju SEA Games 2025. Ajang itu akan bergulir di Thailand pada 9-20 Desember.

"Jadi, tim ini yang disiapkan untuk SEA Games jadi masih bongkar pasang lah,” kata Zainudin di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dikutip Selasa (14/10/2025).

“Makanya kami carikan lawan yang lumayan, dan bisa lihat kan lawan India hari ini dan yang sebelumnya," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176615/indra_sjafri_belum_puas_dengan_hasil_1_1_antara_timnas_indonesia_u_22_vs_timnas_india_u_22-P5qv_large.jpg
Timnas Indonesia U-22 Tahan India 1-1, Indra Sjafri: Masih Jauh dari yang Saya Inginkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176550/selebrasi_dony_tri_usai_cetak_gol_di_laga_timnas_indonesia_u_22_vs_india_u_22-7p49_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs India U-22 di Laga Uji Coba: Dony Tri Cetak Gol Indah, Laga Berakhir 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176538/timnas_indonesia_u_22_vs_india_u_22-1BIS_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs India U-22: Pasukan Indra Sjafri Tertinggal 0-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176533/timnas_indonesia_u_22_vs_india_u_22-e4Pl_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-22 vs India U-22 di Laga Uji Coba: Garuda Muda Tertahan 0-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631979/hasil-uji-coba-timnas-indonesia-u23-vs-india-u23-garuda-ditahan-imbang-11-xyk.webp
Hasil Uji Coba Timnas Indonesia U-23 vs India U-23: Garuda Ditahan Imbang 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/14/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Pengamat Belanda Prediksi Bukan Cuma Patrick Kluivert yang Dipecat, Ada PHK Besar-besaran!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement