Waketum PSSI Tak Risau Timnas Indonesia U-22 Gagal Menang Lawan India: Masih Bongkar Pasang Tim

PSSI tidak risau sama sekali Timnas Indonesia U-22 gagal menang melawan Timnas India U-22 (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum I PSSI (Waketum PSSI), Zainudin Amali, tidak risau dengan kegagalan Timnas Indonesia U-22 menaklukkan Timnas India U-22. Apalagi, ini masih persiapan awal menuju SEA Games 2025.

Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan pemusatan latihan (TC) tahap pertama di Jakarta. Sesi itu berlangsung pada 2-14 Oktober 2025.

1. Persiapan

Dalam rangkaian TC, Timnas Indonesia memainkan dua laga uji coba melawan Timnas India U-22. Hasilnya mereka kalah 1-2 (10 Oktober 2025) dan imbang 1-1 (13 Oktober).

TC dan laga uji coba itu merupakan persiapan menuju SEA Games 2025. Ajang itu akan bergulir di Thailand pada 9-20 Desember.

"Jadi, tim ini yang disiapkan untuk SEA Games jadi masih bongkar pasang lah,” kata Zainudin di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dikutip Selasa (14/10/2025).

“Makanya kami carikan lawan yang lumayan, dan bisa lihat kan lawan India hari ini dan yang sebelumnya," imbuhnya.