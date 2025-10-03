Breaking News: Emil Audero Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi dan Irak!

Emil Audero dipastikan tidak bisa membela Timnas Indonesia lawan Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak (Foto: Instagram/@emil_audero)

JEDDAH – Emil Audero dipastikan tidak bisa membela Timnas Indonesia lawan Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak. Pelatih Patrick Kluivert mengonfirmasi kiper andalannya itu butuh waktu penangangan cedera.

Audero mengalami cedera otot saat melakukan pemanasan jelang kickoff Cremonese kontra Como 1907 pada Sabtu 27 September 2025. Akibatnya, ia yang sejatinya masuk starting line up harus digantikan dengan kiper cadangan, Marco Silvestri, di laga tersebut.

1. Kehilangan Besar

Kluivert mengatakan Audero harus absen karena cedera otot betis. Jadi, Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama dipanggil untuk melengkapi kekuatan di bawah mistar.

“Hari ini saya berbicara dengan Emil (lewat sambungan telepon) setelah menjalani MRI, dan dia memastikan tidak bisa tampil di putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak," kata Kluivert dilansir dari Kita Garuda, Jumat (3/10/2025).

"Ini tentu sebuah kehilangan besar, karena menurut saya kualitas Emil sebagai penjaga gawang sangat bagus. Melihat penampilan terakhirnya, ini benar-benar menjadi pukulan bagi tim,” tambah pria asal Belanda itu.

Kemungkinan besar Maarten Paes akan menggantikan Audero. Manajer Timnas Indonesia Sumardji pun sempat mengabarkan kondisi pemain FC Dallas tersebut dalam kondisi baik.