Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Emil Audero Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi dan Irak!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 03 Oktober 2025 |15:55 WIB
Breaking News: Emil Audero Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi dan Irak!
Emil Audero dipastikan tidak bisa membela Timnas Indonesia lawan Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

JEDDAH – Emil Audero dipastikan tidak bisa membela Timnas Indonesia lawan Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak. Pelatih Patrick Kluivert mengonfirmasi kiper andalannya itu butuh waktu penangangan cedera.

Audero mengalami cedera otot saat melakukan pemanasan jelang kickoff Cremonese kontra Como 1907 pada Sabtu 27 September 2025. Akibatnya, ia yang sejatinya masuk starting line up harus digantikan dengan kiper cadangan, Marco Silvestri, di laga tersebut. 

1. Kehilangan Besar

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

Kluivert mengatakan Audero harus absen karena cedera otot betis. Jadi, Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama dipanggil untuk melengkapi kekuatan di bawah mistar.

“Hari ini saya berbicara dengan Emil (lewat sambungan telepon) setelah menjalani MRI, dan dia memastikan tidak bisa tampil di putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak," kata Kluivert dilansir dari Kita Garuda, Jumat (3/10/2025).

"Ini tentu sebuah kehilangan besar, karena menurut saya kualitas Emil sebagai penjaga gawang sangat bagus. Melihat penampilan terakhirnya, ini benar-benar menjadi pukulan bagi tim,” tambah pria asal Belanda itu.

Kemungkinan besar Maarten Paes akan menggantikan Audero. Manajer Timnas Indonesia Sumardji pun sempat mengabarkan kondisi pemain FC Dallas tersebut dalam kondisi baik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662545/hoax-pengakuan-wni-jadi-art-cristiano-ronaldo-digaji-rp97-juta-perbulan-mkw.webp
Hoax Pengakuan WNI Jadi ART Cristiano Ronaldo Digaji Rp97 Juta Perbulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pemain_muda_persija_jakarta_aditya_warman.jpg
Persija Bungkam Persijap di SUGBK, Mauricio Souza Bongkar Kunci Ledakan Babak Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement