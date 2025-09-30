Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Galatasaray vs Liverpool di Liga Champions 2025-2026: The Reds Permalukan Tuan Rumah?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |15:48 WIB
Prediksi Galatasaray vs Liverpool di Liga Champions 2025-2026: The Reds Permalukan Tuan Rumah?
Mohamed Salah kala membela Liverpool. (Foto: Liverpool)
A
A
A

PREDIKSI Galatasaray vs Liverpool di Liga Champions 2025-2026 menarik diulas. Akankah The Reds -julukan Liverpool- mempermalukan tuan rumah, Galatasaray?

Ya, duel seru Galatasaray vs Liverpool akan tersaji di matchday kedua Liga Champions 2025-2026. Laga seru ini akan berlangsung di RAMS Park Stadium, Istanbul, Turki, pada Rabu 1 September 2025 pukul 02.00 WIB.

Hasil Liverpool vs Atletico Madrid @LFC

1. Liverpool Baru Kalah

Liverpool dalam kondisi kurang baik jelang tandang ke markas Galatasaray. Sebab, mereka baru kalah dengan skor 1-2 saat melawan Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026 pada akhir pekan lalu.

Kondisi Liverpool berbeda dengan Galatasaray yang sukses menang akhir pekan lalu. Mereka melibas Alanyaspor 1-0 dalam lanjutan Liga Turki 2025-2026.

Hasil itu tentunya memantik semangat Galatasaray untuk meraih kemenangan di Liga Champions 2025-2026. Apalagi, di laga perdana Liga Champions, mereka harus telan pil pahit.

Galatasaray kena bantai Eintracht Frankfurt dengan skor 1-5. Hasil itu membuat Galatasaray terpuruk di klasemen dengan kini hanya menempati posisi ke-35.

2. Minta Bocoran

Demi menang, Liverpool mempersiapkan diri dengan matang. Manajer Liverpool, Arne Slot, bahkan mengaku sudah meminta bocoran ke asistennya, Giovanni van Bronckhorst.

Pasalnya diketahui, Van Bronckhorst mengenal sepakbola Turki, termasuk kekuatan sang rival. Hal itu terjadi karena dirinya pernah menangani Besiktas pada 2024 yang merupakan rival Galatasaray.

"Giovanni van Bronckhorst adalah salah satu asisten saya, jadi dia selalu bagian saat menyusun tim, jika kami bicara soal lawan kami, baik itu Palace atau Everton atau Atletico Madrid, atau dalam situasi sekarang, Galatasaray," ujar Arne Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Selasa (30/9/2025).

"Jadi dia memang punya pengetahuan soal sepakbola Turki. Dia tahu para pemainnya, beberapa dari mereka, yang mungkin akan kami hadapi, lebih baik dari pada staf lainnya di sini yang tidak pernah bekerja di liga sana dan bermain mereka,” lanjutnya.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga Galatasaray vs Liverpool. Okezone memprediksi Liverpool akan menang dengan skor 3-1.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/261/3181657/hasil_club_brugge_vs_barcelona_di_liga_champions_2025_2026_fcbarcelona-rzwL_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Barcelona Nyaris Kalah dari Club Brugge, Manchester City Hajar Dortmund 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181547/sebuah_keputusan_kontroversial_mewarnai_kemenangan_liverpool_1_0_atas_real_madrid_di_liga_champions_2025_2026-y4kK_large.jpg
Keputusan Kontroversial Warnai Kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181435/slavia_praha_vs_arsenal-tgND_large.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Keempat: Arsenal dan Bayern Munich Kukuh di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181423/liverpool_vs_real_madrid-ko0M_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Liverpool Menang 1-0 atas Real Madrid, PSG Tumbang 1-2 dari Bayern Munich
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646349/link-live-streaming-bundesliga-borussia-dortmund-vs-stuttgart-tayang-di-vision-znu.webp
Link Live Streaming Bundesliga: Borussia Dortmund vs Stuttgart Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement