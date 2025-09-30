Prediksi Galatasaray vs Liverpool di Liga Champions 2025-2026: The Reds Permalukan Tuan Rumah?

PREDIKSI Galatasaray vs Liverpool di Liga Champions 2025-2026 menarik diulas. Akankah The Reds -julukan Liverpool- mempermalukan tuan rumah, Galatasaray?

Ya, duel seru Galatasaray vs Liverpool akan tersaji di matchday kedua Liga Champions 2025-2026. Laga seru ini akan berlangsung di RAMS Park Stadium, Istanbul, Turki, pada Rabu 1 September 2025 pukul 02.00 WIB.

1. Liverpool Baru Kalah

Liverpool dalam kondisi kurang baik jelang tandang ke markas Galatasaray. Sebab, mereka baru kalah dengan skor 1-2 saat melawan Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026 pada akhir pekan lalu.

Kondisi Liverpool berbeda dengan Galatasaray yang sukses menang akhir pekan lalu. Mereka melibas Alanyaspor 1-0 dalam lanjutan Liga Turki 2025-2026.

Hasil itu tentunya memantik semangat Galatasaray untuk meraih kemenangan di Liga Champions 2025-2026. Apalagi, di laga perdana Liga Champions, mereka harus telan pil pahit.

Galatasaray kena bantai Eintracht Frankfurt dengan skor 1-5. Hasil itu membuat Galatasaray terpuruk di klasemen dengan kini hanya menempati posisi ke-35.

2. Minta Bocoran

Demi menang, Liverpool mempersiapkan diri dengan matang. Manajer Liverpool, Arne Slot, bahkan mengaku sudah meminta bocoran ke asistennya, Giovanni van Bronckhorst.

Pasalnya diketahui, Van Bronckhorst mengenal sepakbola Turki, termasuk kekuatan sang rival. Hal itu terjadi karena dirinya pernah menangani Besiktas pada 2024 yang merupakan rival Galatasaray.

"Giovanni van Bronckhorst adalah salah satu asisten saya, jadi dia selalu bagian saat menyusun tim, jika kami bicara soal lawan kami, baik itu Palace atau Everton atau Atletico Madrid, atau dalam situasi sekarang, Galatasaray," ujar Arne Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Selasa (30/9/2025).

"Jadi dia memang punya pengetahuan soal sepakbola Turki. Dia tahu para pemainnya, beberapa dari mereka, yang mungkin akan kami hadapi, lebih baik dari pada staf lainnya di sini yang tidak pernah bekerja di liga sana dan bermain mereka,” lanjutnya.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga Galatasaray vs Liverpool. Okezone memprediksi Liverpool akan menang dengan skor 3-1.