Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Europa 2025-2026: Calvin Verdonk Bantu LOSC Lille Menang, Dean James dan Go Ahead Eagles Alami Kekalahan

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 September 2025 |05:09 WIB
Hasil Liga Europa 2025-2026: Calvin Verdonk Bantu LOSC Lille Menang, Dean James dan Go Ahead Eagles Alami Kekalahan
LOSC Lille menang 2-1 atas Brann di matchday pertama Liga Europa 2025-2026. (Foto: X/@losclive)
A
A
A

SEBANYAK sembilan pertandingan digelar dalam lanjutan matchday pertama Liga Europa 2025-2026 yang berlangsung Kamis 25 September 2025 malam WIB hingga Jumat (26/9/2025) dini hari WIB. Dari sembilan pertandingan itu, dua di antaranya melibatkan klub pemain Timnas Indonesia.

1. Hasil LOSC Lille vs Brann

LOSC Lille menjamu klub Norwegia, Brann, di matchday pertama Liga Europa 2025-2026. Pelatih LOSC Lille Bruno Genesio untuk pertama kalinya memainkan fullback kiri Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, sebagai starter.

Olivier Giroud pastikan kemenangan LOSC Lille atas Brann. (Foto: X/@losclive)
Olivier Giroud pastikan kemenangan LOSC Lille atas Brann. (Foto: X/@losclive)

Cedera yang dialami fullback kiri andalan LOSC Lille, Romain Perraud, memberikan berkah bagi Calvin Verdonk. Dalam laga tersebut, skor sama kuat 0-0 di babak pertama.

Baru di babak kedua, LOSC Lille membuka keunggulan lewat Hamzah Igamane di menit 54, memanfaatkan umpan Matias Fernandez-Pardo. Namun, keunggulan ini tidak bertahan lama.

Di menit 60, Go Ahead Eagles menyamakan kedudukan via aksi Saevar Magnusson. Beruntung di menit 80, LOSC Lille mencetak gol kemenangan 2-1 lewat sundulan Olivier Giroud usai menerima assist Tiago Santos.

Dalam laga ini, Calvin Verdonk mendapatkan nilai 7,3 dari laman statistik whoscored. Nilai itu didapat setelah Calvin Verdonk mencatatkan 80 persen sukses, dua kali memenangkan duel udara, hingga mencetak empat tekel sukses.

Berkat kemenangan ini, LOSC Lille duduk di posisi enam klasemen sementara Liga Europa 2025-2026 dengan tiga angka. Sementara Brann, terdampar di urutan 23 dengan nol poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189450/simak_statistik_dean_james_di_laga_olympique_lyon_vs_go_ahead_eagles-6o9T_large.jpg
Bedah Statistik Dean James Usai Go Ahead Eagles Dikalahkan Olympique Lyon 1-2 di Liga Europa 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189180/calvin_verdonk-usgz_large.jpg
Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk Main di Laga Young Boys vs Lille pada Liga Europa 2025-2026 Malam Nanti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186495/dean_james-FOth_large.jpg
Dean James Tampil Buruk saat Go Ahead Babak Belur Dihajar Stuttgart 0-4 di Liga Europa 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186418/olympique_lyon-sYTc_large.jpg
Hasil Liga Europa 2025-2026 Semalam: AS Roma Sikat Midtjylland 2-1, Olympique Lyon Habisi Maccabi Tel Aviv 6-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660513/nonton-derbi-afrika-paling-bergengsi-totalenergies-africa-cup-of-nations-di-vision-kyq.webp
Nonton Derbi Afrika Paling Bergengsi, TotalEnergies Africa Cup of Nations di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/persik_kediri.jpg
Sengit! Persik Kediri Menang Tipis atas Persis Solo di Super League 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement