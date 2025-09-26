Hasil Liga Europa 2025-2026: Calvin Verdonk Bantu LOSC Lille Menang, Dean James dan Go Ahead Eagles Alami Kekalahan

SEBANYAK sembilan pertandingan digelar dalam lanjutan matchday pertama Liga Europa 2025-2026 yang berlangsung Kamis 25 September 2025 malam WIB hingga Jumat (26/9/2025) dini hari WIB. Dari sembilan pertandingan itu, dua di antaranya melibatkan klub pemain Timnas Indonesia.

1. Hasil LOSC Lille vs Brann

LOSC Lille menjamu klub Norwegia, Brann, di matchday pertama Liga Europa 2025-2026. Pelatih LOSC Lille Bruno Genesio untuk pertama kalinya memainkan fullback kiri Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, sebagai starter.

Olivier Giroud pastikan kemenangan LOSC Lille atas Brann. (Foto: X/@losclive)

Cedera yang dialami fullback kiri andalan LOSC Lille, Romain Perraud, memberikan berkah bagi Calvin Verdonk. Dalam laga tersebut, skor sama kuat 0-0 di babak pertama.

Baru di babak kedua, LOSC Lille membuka keunggulan lewat Hamzah Igamane di menit 54, memanfaatkan umpan Matias Fernandez-Pardo. Namun, keunggulan ini tidak bertahan lama.

Di menit 60, Go Ahead Eagles menyamakan kedudukan via aksi Saevar Magnusson. Beruntung di menit 80, LOSC Lille mencetak gol kemenangan 2-1 lewat sundulan Olivier Giroud usai menerima assist Tiago Santos.

Dalam laga ini, Calvin Verdonk mendapatkan nilai 7,3 dari laman statistik whoscored. Nilai itu didapat setelah Calvin Verdonk mencatatkan 80 persen sukses, dua kali memenangkan duel udara, hingga mencetak empat tekel sukses.

Berkat kemenangan ini, LOSC Lille duduk di posisi enam klasemen sementara Liga Europa 2025-2026 dengan tiga angka. Sementara Brann, terdampar di urutan 23 dengan nol poin.