LIGA INGGRIS

Jadwal dan Link Live Streaming Manchester United vs Arsenal di WSL 2025-2026, Saksikan di Vision+

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 21 September 2025 |13:06 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Manchester United vs Arsenal di WSL 2025-2026, Saksikan di Vision+
Duel Manchester United vs Arsenal malam ini digelar dalam lanjutan WSL 2025-2026.
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Manchester United vs Arsenal di Women Super League (WSL) 2025-2026 bisa disaksikan di Vision+. Manchester United Women siap menjamu Arsenal Women. Pertandingan ini bisa Anda Saksikan secara langsung di beIN Sports 3, caranya dengan klik di sini.

Kedua tim sama-sama berada dalam performa terbaik. Manchester United Women dan Arsenal Women sama-sama mengantongi enam poin dari dua pertandingan.

Manchester United vs Arsenal malam ini

Sebanyak enam poin itu didapat hasil dari dua kemenangan beruntun. Dukung klub jagoanmu, catat tanggal main Manchester United vs Arsenal.

1. Jadwal Manchester United vs Arsenal 

Hari: Minggu, 21 September 2025

