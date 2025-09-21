JADWAL dan link live streaming Manchester United vs Arsenal di Women Super League (WSL) 2025-2026 bisa disaksikan di Vision+. Manchester United Women siap menjamu Arsenal Women. Pertandingan ini bisa Anda Saksikan secara langsung di beIN Sports 3, caranya dengan klik di sini.
Kedua tim sama-sama berada dalam performa terbaik. Manchester United Women dan Arsenal Women sama-sama mengantongi enam poin dari dua pertandingan.
Sebanyak enam poin itu didapat hasil dari dua kemenangan beruntun. Dukung klub jagoanmu, catat tanggal main Manchester United vs Arsenal.
Hari: Minggu, 21 September 2025