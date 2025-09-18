Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Seluruh Kemenangan Liverpool Musim Ini Ditentukan di Ujung Laga, Atletico Madrid Korban Terbaru!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |12:49 WIB
Liverpool menang dramatis dalam lima laga awal musim 2025-2026. (Foto: X/@LFC)
SEMUA kemenangan Liverpool musim ini ditentukan di ujung laga. Dari lima kemenangan yang telah disabet The Reds -julukan Liverpool- musim ini, semuanya dipastikan di pengujung pertandingan.

Di pekan pertama Liga Inggris 2025-2026, Liverpool menjamu Bournemouth. Sempat unggul 2-0 via aksi Hugo Ekitike pada menit 37 dan Cody Gakpo (49’), Liverpool dipaksa dibobol Antoine Semenyo (64’) dan 76’).

Federico Chiesa bantu Liverpool menang atas Bournemouth. (Foto: X/@LFC)

Sampai akhirnya Federico Chiesa membuat Liverpool kembali unggul 3-2 atas Bournemouth di menit 88! Kemudian di masa injury time atau 90+4, The Reds memastikan kemenangan 4-2 lewat lesatan Mohamed Salah.

1. Laga Sengit Lawan Newcastle United dan Arsenal

Liverpool lagi-lagi menjalani laga sengit, kali ini di pekan kedua Liga Inggris 2025-2026 saat tandang ke markas Newcastle United. Sempat unggul 2-0 lewat gol Ryan Gravenberch pada menit 35 dan Hugo Ekitike (46’), The Magpies -julukan Newcastle United- menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol-gol dari Bruno Guimaraes (57’) dan William Osula (88’).

Beruntung, Liverpool memiliki penyerang muda berusia 16 tahun, Rio Ngumoha. Golnya di menit 90+9’ memastikan Liverpool menang 3-2 atas Newcastle United.

Sepekan berselang, Liverpool lagi-lagi dihadapkan laga sulit saat bersua Arsenal. Gol kemenangan 1-0 Liverpool baru tersaji di menit 83 via sepakan bebas Dominik Szoboszlai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
