Juventus vs Borussia Dortmund Berakhir 4-4, Igor Tudor dan Niko Kovac Ulangi Hasil 25 Tahun Lalu!

TURIN – Laga Juventus vs Borussia Dortmund di matchday 1 Liga Champions 2025-2026 berakhir dengan skor 4-4. Ternyata, hasil serupa pernah dialami kedua pelatih yakni Igor Tudor dan Niko Kovac saat berjumpa 25 tahun silam.

Duel Juventus vs Borussia Dortmund itu berlangsung di Stadion Allianz, Turin, Italia, Rabu 17 September 2025 dini hari WIB. Setelah bermain 0-0 di babak pertama, kedua tim tancap gas di paruh akhir.

1. Nostalgia

Dortmund patut menyesal dengan hasil itu. Sebab, mereka empat kali unggul atas Juventus lewat gol Karim Adeyemi (52’), Felix Nmecha (65’), Yan Couto (74’), dan penalti Ramy Bensebaini (86’).

Empat kali pula tuan rumah sukses menihilkan keunggulan tamunya. Kenan Yildiz (63’), Dusan Vlahovic (67’, 90+4’), dan Lloyd Kelly (90+6’) memastikan pertandingan berakhir sama kuat.

Ternyata, hasil seri 4-4 itu membangkitkan ingatan tersendiri buat Tudor di kursi pelatih Juventus dan Kovac selaku juru taktik Dortmund. Laga yang mempertemukan keduanya pernah menghasilkan skor identik!