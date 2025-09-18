Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Juventus vs Borussia Dortmund Berakhir 4-4, Igor Tudor dan Niko Kovac Ulangi Hasil 25 Tahun Lalu!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |11:09 WIB
Juventus vs Borussia Dortmund Berakhir 4-4, Igor Tudor dan Niko Kovac Ulangi Hasil 25 Tahun Lalu!
Laga Juventus vs Borussia Dortmund yang berakhir 4-4 membawa kenangan tersendiri (Foto: Juventus)
A
A
A

TURIN – Laga Juventus vs Borussia Dortmund di matchday 1 Liga Champions 2025-2026 berakhir dengan skor 4-4. Ternyata, hasil serupa pernah dialami kedua pelatih yakni Igor Tudor dan Niko Kovac saat berjumpa 25 tahun silam.

Laga Liga Champions 2025-2026 dapat disaksikan langsung di beIN Sports secara streaming via Vision+ dengan klik di sini.

Hasil Juventus vs Borussia Dortmund @juventusfcen

Duel Juventus vs Borussia Dortmund itu berlangsung di Stadion Allianz, Turin, Italia, Rabu 17 September 2025 dini hari WIB. Setelah bermain 0-0 di babak pertama, kedua tim tancap gas di paruh akhir.

1. Nostalgia

Dortmund patut menyesal dengan hasil itu. Sebab, mereka empat kali unggul atas Juventus lewat gol Karim Adeyemi (52’), Felix Nmecha (65’), Yan Couto (74’), dan penalti Ramy Bensebaini (86’).

Empat kali pula tuan rumah sukses menihilkan keunggulan tamunya. Kenan Yildiz (63’), Dusan Vlahovic (67’, 90+4’), dan Lloyd Kelly (90+6’) memastikan pertandingan berakhir sama kuat.

Ternyata, hasil seri 4-4 itu membangkitkan ingatan tersendiri buat Tudor di kursi pelatih Juventus dan Kovac selaku juru taktik Dortmund. Laga yang mempertemukan keduanya pernah menghasilkan skor identik!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/261/3181657/hasil_club_brugge_vs_barcelona_di_liga_champions_2025_2026_fcbarcelona-rzwL_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Barcelona Nyaris Kalah dari Club Brugge, Manchester City Hajar Dortmund 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181547/sebuah_keputusan_kontroversial_mewarnai_kemenangan_liverpool_1_0_atas_real_madrid_di_liga_champions_2025_2026-y4kK_large.jpg
Keputusan Kontroversial Warnai Kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181435/slavia_praha_vs_arsenal-tgND_large.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Keempat: Arsenal dan Bayern Munich Kukuh di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181423/liverpool_vs_real_madrid-ko0M_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Liverpool Menang 1-0 atas Real Madrid, PSG Tumbang 1-2 dari Bayern Munich
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646409/indonesia-rally-team-siap-kibarkan-merah-putih-di-adelaide-rally-2025-xzk.webp
Indonesia Rally Team Siap Kibarkan Merah Putih di Adelaide Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/pssi.jpg
Alasan PSSI Rahasiakan 5 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement