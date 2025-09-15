5 Pemain yang Langsung Menggila Setelah Tinggalkan Manchester United, Nomor 1 Andre Onana!

Andre Onana, 1 dari 5 pemain yang tampil menggila setelah tinggalkan Manchester United. (Foto: Instagram/@andreonana.24)

SEBANYAK 5 pemain yang langsung menggila setelah meninggalkan Manchester United akan diulas Okezone. Manchester United asuhan Ruben Amorim dalam posisi sulit saat ini. Setelah finis di posisi 15 pada Liga Inggris 2024-2025, perbaikan performa juga tak didapat musim ini.

Hingga pekan keempat Liga Inggris 2025-2026, Manchester United tertahan di posisi 14 dengan empat angka. Raihan ini merupakan yang terendah bagi Manchester United semenjak kompetisi berganti format dan nama menjadi Premier League pada 1992-1993.

Buruknya performa Manchester United efek kekurangpiawaian Ruben Amorim dalam meracik tim atau karena para pemainnya yang tidak perform? Dalam penelususan Okezone, justru ada beberapa pemain yang menggila setelah meninggalkan Manchester United. Padahal, pemain-pemain ini tampil standar selama membela Manchester United. Siapa saja?

Berikut 5 pemain yang langsung menggila setelah meninggalkan Manchester United:

1. Andre Onana (Trabzonspor)

Andre Onana bak pesakitan selama dua musim membela Manchester United. Banyak meme berseliweran tiap kali Andre Onana kelar memperkuat Setan Merah. Sampai akhirnya di musim panas 2025, Andre Onana dipinjamkan Manchester United ke klub Liga Turki, Trabzonspor.

Di laga debutnya yang berlangsung dini hari tadi, Andre Onana membuat delapan penyelamatan saat Trabzonspor kalah 0-1 dari Fenerbache. Jika saja Andre Onana tidak tampil maksimal, gawang Trabzonspor bisa bobol lebih banyak lagi.

2. Rasmus Hojlund (Napoli)

Rasmos Hojlund dipinjamkan Manchester United ke Napoli pada bursa transfer musim panas 2025. Dalam laga debutnya bersama Napoli, penyerang asal Denmark itu langsung mencetak gol saat Napoli menang 3-1 atas Fiorentina di pekan ketiga Liga Italia 2025-2026, Minggu 14 September 2025 dini hari WIB.

Padahal, saat membela Manchester United, mencetak gol merupakan sesuatu yang sulit dilakukan Rasmus Hojlund. Lantas, apakah ini pertanda eks penyerang Atalanta ini akan dipermanenkan Napoli?

3. Antony (Real Betis)

Saking buruknya performa Antony bersama Manchester United, sampai istilah “GOAT” melekat kepada winger asal Brasil tersebut. Di paruh musim 2024-2025, Los Verdiblancos -julukan Real Betis- sempat meminjam Antony dari Manchester United.

Dari 26 penampilan bersama Real Betis di paruh kedua musim 2024-2025, Antony mengemas sembilan gol dan lima assist. Berkat aksinya itu, Antony diboyong Real Betis secara permanen pada musim panas 2025.