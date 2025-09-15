Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain yang Langsung Menggila Setelah Tinggalkan Manchester United, Nomor 1 Andre Onana!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 September 2025 |12:08 WIB
5 Pemain yang Langsung Menggila Setelah Tinggalkan Manchester United, Nomor 1 Andre Onana!
Andre Onana, 1 dari 5 pemain yang tampil menggila setelah tinggalkan Manchester United. (Foto: Instagram/@andreonana.24)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain yang langsung menggila setelah meninggalkan Manchester United akan diulas Okezone. Manchester United asuhan Ruben Amorim dalam posisi sulit saat ini. Setelah finis di posisi 15 pada Liga Inggris 2024-2025, perbaikan performa juga tak didapat musim ini.

Hingga pekan keempat Liga Inggris 2025-2026, Manchester United tertahan di posisi 14 dengan empat angka. Raihan ini merupakan yang terendah bagi Manchester United semenjak kompetisi berganti format dan nama menjadi Premier League pada 1992-1993.

Buruknya performa Manchester United efek kekurangpiawaian Ruben Amorim dalam meracik tim atau karena para pemainnya yang tidak perform? Dalam penelususan Okezone, justru ada beberapa pemain yang menggila setelah meninggalkan Manchester United. Padahal, pemain-pemain ini tampil standar selama membela Manchester United. Siapa saja?

Berikut 5 pemain yang langsung menggila setelah meninggalkan Manchester United:

1. Andre Onana (Trabzonspor)

Andre Onana tampil gemilang di laga debut bersama Trabzonspor @andreonana24

Andre Onana bak pesakitan selama dua musim membela Manchester United. Banyak meme berseliweran tiap kali Andre Onana kelar memperkuat Setan Merah. Sampai akhirnya di musim panas 2025, Andre Onana dipinjamkan Manchester United ke klub Liga Turki, Trabzonspor.

Di laga debutnya yang berlangsung dini hari tadi, Andre Onana membuat delapan penyelamatan saat Trabzonspor kalah 0-1 dari Fenerbache. Jika saja Andre Onana tidak tampil maksimal, gawang Trabzonspor bisa bobol lebih banyak lagi.

2. Rasmus Hojlund (Napoli)

Rasmus Hojlund bersinar bersama Napoli rasmushoejlund

Rasmos Hojlund dipinjamkan Manchester United ke Napoli pada bursa transfer musim panas 2025. Dalam laga debutnya bersama Napoli, penyerang asal Denmark itu langsung mencetak gol saat Napoli menang 3-1 atas Fiorentina di pekan ketiga Liga Italia 2025-2026, Minggu 14 September 2025 dini hari WIB.

Padahal, saat membela Manchester United, mencetak gol merupakan sesuatu yang sulit dilakukan Rasmus Hojlund. Lantas, apakah ini pertanda eks penyerang Atalanta ini akan dipermanenkan Napoli?

3. Antony (Real Betis)

Antony Santos melakukan pemanasan jelang Real Betis vs Athletic Bilbao (Foto: La Liga)

Saking buruknya performa Antony bersama Manchester United, sampai istilah “GOAT” melekat kepada winger asal Brasil tersebut. Di paruh musim 2024-2025, Los Verdiblancos -julukan Real Betis- sempat meminjam Antony dari Manchester United.

Dari 26 penampilan bersama Real Betis di paruh kedua musim 2024-2025, Antony mengemas sembilan gol dan lima assist. Berkat aksinya itu, Antony diboyong Real Betis secara permanen pada musim panas 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184049/persib_bandung_raih_banyak_keuntungan_jika_gabung_cfg_persibcoid-Ib4D_large.jpg
5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182908/paul_pogba-qPhY_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Mualaf, Nomor 1 Bangun Masjid dan Ganti Nama Jadi Mustafa Habibi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182862/lionel_messi-4ar9_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia dengan Assist Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Berpotensi Disalip Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/20/51/1646229/finswimming-indonesia-akhiri-kejuaraan-asia-tenggara-dengan-peningkatan-medali-wbf.jpg
Finswimming Indonesia Akhiri Kejuaraan Asia Tenggara dengan Peningkatan Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Bongkar Rahasia Sukses MotoGP Mandalika 2025: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement