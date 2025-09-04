Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Konfirmasi Adrian Wibowo Gabung Timnas Indonesia: Dia di Pesawat, Datang Malam Ini!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 September 2025 |18:29 WIB
Patrick Kluivert Konfirmasi Adrian Wibowo Gabung Timnas Indonesia: Dia di Pesawat, Datang Malam Ini!
Patrick Kluivert kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, konfirmasi Adrian Wibowo gabung ke skuad Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Patrick pun mengatakan bahwa Adrian kini tengah dalam perjalanan menuju Indonesia.

Adrian dijadwalkan datang malam ini. Patrick Kluivert pun turut menantikan amunisi tambahan dalam skuadnya itu.

Adrian Wibowo bermain untuk Los Angeles FC (Foto: Instagram/@lafc)

1. Adrian Wibowo Gabung Timnas Indonesia

Timnas Indonesia akan menjalani agenda FIFA Matchday periode September 2025. Skuad Gaeruda akan melawan Taiwan pada (5 September 2025) dan Lebanon pada (8 September 2025) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jawa Timur.

Kluivert mengungkapkan saat ini kedalaman skuad Timnas Indonesia hampir lengkap. Legenda sepakbola Belanda itu masih menunggu kehadiran Calvin Verdonk dan Adrian Wibowo.

“Kita hampir lengkap. Saya sedang menunggu Calvin (Verdonk), dan Adrian Wibowo,” ucap Kluivert dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Kamis (4/9/2025).

 

