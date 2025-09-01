Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erik Ten Hag Resmi Dipecat Bayer Leverkusen Setelah 2 Laga Bundesliga 2025-2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 September 2025 |17:27 WIB
Erik Ten Hag Resmi Dipecat Bayer Leverkusen Setelah 2 Laga Bundesliga 2025-2026!
Erik Ten Hag resmi dipecat Bayer Leverkusen hari ini. (Foto: Instagram/@bayer04fusball)
ERIK Ten Hag resmi dipecat Bayer Leverkusen setelah dua laga Bundesliga 2025-2026, yakni kalah 1-2 dari Hoffeinheim serta ditahan 3-3 Werder Bremen. Konfirmasi itu disampaikan Bayer Leverkusen di akun Instagram-nya @bayer04fussball.

“Bayer 04 Leverkusen telah berpisah dengan pelatih kepala Erik Ten Hag. Untuk sementara waktu, sesi latihan dipimpin asisten pelatih,” tulis Bayer Leverkusen.

Erik Ten Hag resmi dipecat Bayer Leverkusen. (Foto: instagram/@bayer04fusball)
Erik Ten Hag resmi dipecat Bayer Leverkusen. (Foto: instagram/@bayer04fusball)

1. Baru Pimpin Bayer Leverkusen

Erik Ten Hag baru dua bulan membesut Die Werkself -julukan Bayer Leverkusen. Ia masuk menggantikan juru taktik asal Spanyol, Xabi Alonso, yang sukses besar bersama Bayer Leverkusen.

Xabi Alonso menjadi pelatih pertama yang membawa Bayer Leverkusen juara Liga Jerman, tepatnya pada 2023-2024. Hebatnya di musim tersebut, Bayer Leverkusen sama sekali tidak terkalahkan!

Performa apik bersama Bayer Leverkusen membuat Xabi Alonso digamit Real Madrid pada musim panas 2025. Setelah ditinggalkan Xabi Alonso, manajemen Bayer Leverkusen mendatangkan Erik Ten Hag, pelatih yang menganggur semenjak dipecat Manchester United pada Oktober 2024.

Tanda-tanda kegagalan Erik Ten Hag bersama Bayer Leverkusen terlihat sejak awal pelatih berkepala plontos ini memimpin tim. Di laga uji coba perdana, Bayer Leverkusen dibantai Flamengo U-20 dengan skor 1-5!

 

Halaman:
1 2
      
