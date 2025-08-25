Kisah Emil Audero, Kiper Timnas Indonesia Sukses Bikin Mati Kutu Pemain Peraih Ballon dOr 2018 di San Siro

KISAH Emil Audero, kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang sukses bikin mati kutu pemain peraih Ballon dOr 2018 di San Siro menarik untuk dibahas. Pemain bintang yang dibuat tak berdaya oleh Emil itu adalah penggawa baru AC Milan, Luka Modric.

Momen itu tercipta saat AC Milan vs Cremonese berjumpa di laga perdana Liga Italia 2025-2026 pada Minggu 24 Agustus 2025. Dalam pertandingan yang digelar di markas Milan, San Siro tersebut, secara mengejutkan Rossonero –julukan Milan– kalah dengan skor 1-2 dari tim promosi, Cremonese.

1. Kemenangan Penting

Berstatus sebagai klub yang baru promosi ke Serie A, Cremonese awalnya tak dijagokan untuk menang. Namun, secara mengejutkan Milan justru tampil buruk dan hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh Cremonese.

Secara statistik, Milan sejatinya tidak buruk-buruk amat. Tercatat tim asuhan Massimiliano Allegri itu menguasai 64 persen penguasaan bola.

Milan mencatatkan 24 tembakan, dan enam di antaranya tepat sasaran. Namun, hanya satu gol yang berbuah gol. Tepatnya dilakukan Strahinja Pavlovic di menit 45+1’.

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

Milan juga mampu melakukan 608 umpan dengan tingkat akurasi sampai 90 persen! Sementara Cremonese hanya mencatatkan 340 umpan dengan 81 persen keakuratan.

Secara statistik, Milan yang sudah diperkuat sang peraih gelar pemain terbaik dunia di 2018, Luka Modric, benar-benar luar biasa. Namun, mereka nyatanya tetap kalah dari tim tamu gara-gara gol Federico Baschirotto (28’) dan Federico Bonazzoli (61’).