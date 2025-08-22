Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Klub Liga Arab yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Thom Haye, Nomor 1 Rival Cristiano Ronaldo

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |16:02 WIB
3 Klub Liga Arab yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Thom Haye, Nomor 1 Rival Cristiano Ronaldo
Thom Haye kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIGA klub Liga Arab yang bisa jadi pelabuhan baru Thom Haye menarik diulas. Salah satunya adal klub rival Cristiano Ronaldo.

Thom Haye memang jadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang masih berstatus pengangguran. Usai pisah dengan Almere City, dia belum temukan pelabuhan baru.

Thom Haye. (Foto: Instagram/almerecityfc)

Kini, namanya pun dikaitkan dengan klub Liga Arab. Menurut akun @pemainketurunan.id, Thom Haye mendapat penawaran dari sejumlah klub Jazirah Arab dan Asia Tenggara (di luar Super League).

Beberapa kompetisi top di Asia Barat saat ini adalah Liga Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Sementara di Asia Tenggara, ada Liga Thailand, Vietnam dan Malaysia.

Jika gabung salah satu klub Jazirah Arab, Thom Haye bahkan berpotensi jadi pemain Timnas Indonesia dengan gaji tertinggi. Sekadar diketahui, klub-klub Asia Barat berani mengeluarkan uang besar untuk menggaji seorang pemain. Lantas, klub mana sajakah itu?

Berikut 3 Klub Liga Arab yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Thom Haye:

1. Al Ahli (Arab Saudi)

al ahli

Salah satu klub Liga Arab yang bisa jadi pelabuhan baru Thom Haye adalah Al Ahli. Klub Arab Saudi ini diketahui tengah mencari gelandang baru.

Bahkan, Al Ahli mengejar gelandang Juventus, Manuel Locatelli. Meski siap menggelontorkan dana besar, Al Ahli ditolak mentah-mentah Juventus.

Al Ahli dikabarkan tengah mencari gelandang modern yang bisa berperan ganda, yakni kuat dalam bertahan dan efektif saat membangun serangan. Akankah Thom Haye masuk daftar bidikannya? Sejauh ini, performa apik selalu ditunjukkan Thom Haye, termasuk kala membela Timnas Indonesia.

Jika benar gabung ke sana, Thom Haye akan hadapi banyak pemain top dunia. Salah satunya Cristiano Ronaldo yang kini membela Al Nassr.

2. Al Wakrah (Qatar)

Al Wakrah foto instagram

Kemudian, ada Al Wakrah. Klub ini tak asing dengan pemain berdarah Indonesia. Mereka sudah memiliki satu pemain, yakni Abdurrahman Iwan.

Abdurrahman Iwan diketahui merupakan pesepakbola yang lahir di Doha, Qatar, 14 Agustus 2006. Banyak yang mengira bahwa Abdurrahman Iwan adalah pemain keturunan. Padahal Iwan adalah orang Indonesia asli.

Jadi, Al Wakrah mungkin saja melirik pemain lain dari Indonesia karena terbukti bisa bekerja ciamik dan membantu klub berkembang. Apalagi, Thom Haye juga punya bakat gemilang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187352/shin_tae_yong_resmi_ke_indonesia_shintaeyong7777-UidO_large.jpg
Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia, Ada Kaitan dengan Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187299/berikut_dua_calon_pelatih_top_yang_resmi_gagal_menangani_timnas_indonesia-JMsr_large.jpg
2 Calon Pelatih Top yang Resmi Gagal Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Timur Kapadze!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187260/timnas_indonesia-0Ujz_large.jpg
Hasil Wawancara di Eropa: 2 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia Bakal Dibahas di Rapat Exco PSSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187220/giovanni_van_bronckhorst-4h3j_large.jpg
Adu Prestasi John Herdman dan Van Bronckhorst, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650753/pb-pobsi-cari-bibit-potensial-atlet-biliar-kalangan-pelajar-siapkan-bertanding-kelas-dunia-tdj.webp
PB POBSI Cari Bibit Potensial Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Luciano Guaycochea Pemain Terbaik Pekan Ke-14 Super League 2025-2026, Statistiknya Fantastis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement