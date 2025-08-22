3 Klub Liga Arab yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Thom Haye, Nomor 1 Rival Cristiano Ronaldo

TIGA klub Liga Arab yang bisa jadi pelabuhan baru Thom Haye menarik diulas. Salah satunya adal klub rival Cristiano Ronaldo.

Thom Haye memang jadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang masih berstatus pengangguran. Usai pisah dengan Almere City, dia belum temukan pelabuhan baru.

Kini, namanya pun dikaitkan dengan klub Liga Arab. Menurut akun @pemainketurunan.id, Thom Haye mendapat penawaran dari sejumlah klub Jazirah Arab dan Asia Tenggara (di luar Super League).

Beberapa kompetisi top di Asia Barat saat ini adalah Liga Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Sementara di Asia Tenggara, ada Liga Thailand, Vietnam dan Malaysia.

Jika gabung salah satu klub Jazirah Arab, Thom Haye bahkan berpotensi jadi pemain Timnas Indonesia dengan gaji tertinggi. Sekadar diketahui, klub-klub Asia Barat berani mengeluarkan uang besar untuk menggaji seorang pemain. Lantas, klub mana sajakah itu?

Berikut 3 Klub Liga Arab yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Thom Haye:

1. Al Ahli (Arab Saudi)

Salah satu klub Liga Arab yang bisa jadi pelabuhan baru Thom Haye adalah Al Ahli. Klub Arab Saudi ini diketahui tengah mencari gelandang baru.

Bahkan, Al Ahli mengejar gelandang Juventus, Manuel Locatelli. Meski siap menggelontorkan dana besar, Al Ahli ditolak mentah-mentah Juventus.

Al Ahli dikabarkan tengah mencari gelandang modern yang bisa berperan ganda, yakni kuat dalam bertahan dan efektif saat membangun serangan. Akankah Thom Haye masuk daftar bidikannya? Sejauh ini, performa apik selalu ditunjukkan Thom Haye, termasuk kala membela Timnas Indonesia.

Jika benar gabung ke sana, Thom Haye akan hadapi banyak pemain top dunia. Salah satunya Cristiano Ronaldo yang kini membela Al Nassr.

2. Al Wakrah (Qatar)

Kemudian, ada Al Wakrah. Klub ini tak asing dengan pemain berdarah Indonesia. Mereka sudah memiliki satu pemain, yakni Abdurrahman Iwan.

Abdurrahman Iwan diketahui merupakan pesepakbola yang lahir di Doha, Qatar, 14 Agustus 2006. Banyak yang mengira bahwa Abdurrahman Iwan adalah pemain keturunan. Padahal Iwan adalah orang Indonesia asli.

Jadi, Al Wakrah mungkin saja melirik pemain lain dari Indonesia karena terbukti bisa bekerja ciamik dan membantu klub berkembang. Apalagi, Thom Haye juga punya bakat gemilang.