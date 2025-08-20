Nasib Mees Hilgers Terkatung-katung, Pengamat Duga Ada Konflik Antara FC Twente dan Agen

NASIB bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, di FC Twente menjadi sorotan setelah dirinya santer dikabarkan ingin hengkang. Pengamat FC Twente, Leon Ten Voorde, menduga ada konflik antara manajemen klub dan agen Hilgers yang membuat masa depannya terkatung-katung.

Ya, Mees Hilgers belakangan ini santer dikabarkan akan hengkang dari FC Twente. Pemain berusia 23 tahun itu sudah menyatakan niatnya kepada klub, bahkan telah mendapat persetujuan untuk pergi.

1. Nasib Mees Hilgers Tak Jelas

Namun begitu, kabarnya belum ada klub yang benar-benar serius berminat dengan Mees. Nasib Mees menjadi memprihatinkan lantaran FC Twente telah merekrut bek anyar pada bursa transfer musim panas ini.

Pada laga terakhir kontra PSV Eindhoven yang berakhir kekalahan 0-2, Mees bahkan tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Pelatih FC Twente, Joseph Oosting, saat itu beralasan Mees tak diturunkan karena sudah tak masuk rencana musim ini.

Oosting meyakini Mees akan hengkang pada bursa transfer musim panas 2025. Namun di balik itu semua, Ten Voorde mengungkapkan dugaannya tentang saga transfer Mees. Menurutnya, ada konflik antara manajemen klub dan agen yang membuat nasib Mees tidak jelas.

Mees Hilgers saat menyaksikan laga FC Twente vs PSV di tribun stadion Voetbal Primeur

"Di Twente, mereka terus bilang belum ada klub yang menghubungi mereka. Padahal agennya (Mees Hilgers) bilang ada banyak yang berminat," ungkap Ten Voorde dikutip dari Twente Fans, Rabu (20/8/2025).

Ten Voorde juga menduga FC Twente sudah 'muak' dengan Mees yang sudah menyatakan ingin pergi. Karena itu, mereka merekrut bek baru dan Oosting tak memasukkannya dalam daftar susunan pemain.