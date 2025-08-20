Meski Kalah dari Mali U-17, Publik Tetap Apresiasi Perjuangan Timnas Indonesia U-17 di Piala Kemerdekaan 2025

DELI SERDANG – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 mendapat banyak pujian dari publik sepak bola Tanah Air, meskipun harus mengakui keunggulan Mali dengan skor 1-2 di laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin 18 Agustus 2025.

Ya, pujian diberikan mengingat laga melawan Mali U-17 merupakan satu-satunya kekalahan skuad Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– dalam Piala Kemerdekaan 2025. Sebelumnya, mereka imbang 2-2 dengan Tajikistan dan menang 2-0 atas Uzbekistan.

Dengan mengunci dua kemenangan dan satu kekalahan itu, Timnas Indonesia U-17 pun harus puas menjadi runner-up Piala Kemerdekaan 2025.

1. Timnas Indonesia U-17 Banjir Pujian

Dalam unggahan di Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnasindonesia), publik sepak bola Tanah Air membanjiri kolom komentar dengan apresiasi. Mereka menilai para pemain sudah bekerja keras, meskipun menelan kekalahan.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Mali U-17 (Foto: Instagram/@official.pialakemerdekaan)

"Belajar lebih baik lagi skuad Garuda Muda," tulis akun @mayasari3965.

"Semangat terus," tulis akun @fun_girl073.

"Kerja yang bagus. Terus berbenah," tulis akun @amdrhd12.

"Pertahanan Timnas Indonesia U-17 layak diapresiasi, solid," tulis akun @estiwk14.