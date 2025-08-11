Advertisement
LIGA INDONESIA

Super League 2025-2026 Dimulai, Erick Thohir Janji Awasi Kompetisi Lewat Kebijakan

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |01:05 WIB
Super League 2025-2026 Dimulai, Erick Thohir Janji Awasi Kompetisi Lewat Kebijakan
Erick Thohir bicara soal sepakbola Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

AJANG Super League 2025-2026 sudah mulai bergulir. PSSI pun berjanji akan awasi betul Super League 2025-2026 lewat kebijakan.

Ya, kompetisi kasta teratas Liga Indonesia atau Super League musim 2025-2026 resmi dimulai pada Jumat 8 Agustus 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berjanji akan mengawasi penuh kompetisi lewat kebijakan dari federasi.

Dewa United vs Malut United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

1. Super League 2025-2026 Dimulai

Kick-off Super League 2025-2026 ditandai dengan tiga pertandingan di pekan pertama pada Jumat 8 Agustus 2025. Sebanyak enam tim bertanding, dengan pembukaan kompetisi dilaksanakan di laga Persebaya Surabaya versus PSIM Yogyakarta.

Pertandingan itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 8 Agustus 2025 malam WIB. Laga tersebut dimenangkan oleh PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1-0.

"Super League musim 2025-2026 telah resmi dimulai. 18 klub akan bertanding dalam 306 pertandingan yang digelar selama 34 pekan," tulis Erick Thohir di instagram pribadinya (@erickthohir), dikutip Senin (11/8/2025).

 

Halaman: 1 2
1 2
      
