Kisah Carles Puyol yang Tahu soal Perkembangan Sepakbola Indonesia dari Patrick Kluivert

JAKARTA - Hubungan baik antara dua legenda Barcelona, Patrick Kluivert dan Carles Puyol, ternyata menjadi jembatan informasi mengenai perkembangan sepa bola Indonesia. Puyol, yang kini berpeluang reuni dengan Kluivert di Jakarta, mengaku telah banyak mendengar cerita tentang sepakbola Tanah Air langsung dari mantan rekan setimnya tersebut.

Kluivert dan Puyol pernah bermain bersama di Barcelona dari tahun 1998 hingga 2004. Setelah Kluivert hengkang, Puyol tetap bertahan hingga pensiun pada tahun 2014.

Keduanya kini dijadwalkan akan kembali bertemu dalam laga bertajuk "Clash of Legends" di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 27 September 2025. Laga tersebut akan mempertemukan para legenda dari Barcelona dan Real Madrid.

1. Puyol Tahu soal Sepakbola Indonesia

Dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Puyol mengungkapkan ia telah mendapat banyak informasi mengenai sepak bola Indonesia dari Kluivert. Ia pun mengetahui kini Kluivert menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia.

"Mengenai sepak bola Indonesia, saya kenal baik dengan Patrick Kluivert," ujar Puyol, yang hadir secara virtual dalam konferensi pers 'Clash of Legends' di Jakarta, dikutip Minggu (10/8/2025).

"Saya mendengar banyak cerita mengenai sepak bola Indonesia dari Patrick,” tambahnya.

Carles Puyol

2. Bicara Persiapan Hadapi Laga Barcelona vs Real Madrid

Laga "Clash of Legends" ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Puyol menegaskan kesiapannya untuk tampil kompetitif dalam pertandingan melawan legenda Real Madrid.