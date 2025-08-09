Hasil Manchester United vs Fiorentina di Laga Uji Coba: Iblis Merah Menang via Adu Penalti

MANCHESTER – Hasil Manchester United vs Fiorentina di laga uji coba sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Sabtu (9/8/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 5-4 via adu penalti setelah imbang 1-1 pada waktu normal.

Gol bagi Fiorentina dicetak oleh Simon Sohm (8’). Sementara, satu gol balasan Man United didapat berkat bunuh diri Robin Gosens (25’).

Manchester United vs Fiorentina (Foto: X/@ManUtd)

Jalannya Pertandingan

Iblis Merah berusaha mengambil alih permainan tetapi Fiorentina yang lebih dulu mengancam. Sundulan Moise Kean di menit keempat masih melambung tipis dari gawang Altay Bayindir.

Alhasil, Fiorentina pun unggul duluan. Lewat umpan Albert Gudmundsson, Sohm melepaskan tembakan voli untuk membawa tim tamu memimpin 1-0.

Setelah tertinggal, Man United bermain cukup baik. Sundulan Harry Maguire melebar tipis di menit ke-23. Gol penyeimbang datang lewat bunuh diri Gosens (25’) gara-gara situasi rumit di kotak penalti.

Menit ke-30, David de Gea menepis sundulan akurat Leny Yoro dengan brilian. Selang lima menit, gantian sundulan Ayden Heaven diselamatkan kiper berpaspor Spanyol itu. Skor 1-1 menutup babak pertama.