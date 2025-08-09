JAKARTA – Persaingan sengit antar negara Afrika kembali hadir dalam gelaran TotalEnergies African Nations Championship 2025, yang kini memasuki babak awal fase grup. Deretan laga seru siap memanjakan pecinta sepakbola mulai 8–18 Agustus 2025. Seluruh pertandingannya dapat disaksikan dengan klik di sini.
Jangan lewatkan euforia pertandingan yang akan memacu adrenalinmu! Berikut jadwal lengkap TotalEnergies African Nations Championship 2025 di VISION+:
Jumat, 8 Agustus 2025
20.53 WIB: Algeria vs South Africa
23.53 WIB: Uganda vs Guinea
Sabtu, 9 Agustus 2025
20.53 WIB: Central African Republic vs Mauritania
23.53 WIB: Tanzania vs Madagascar
Minggu, 10 Agustus 2025
18.53 WIB: Kenya vs Morocco
21.53 WIB: Zambia vs Angola
Senin, 11 Agustus 2025
20.53 WIB: South Africa vs Guinea
Selasa, 12 Agustus 2025
20.53 WIB: Senegal vs Congo
23.53 WIB: Uganda vs Niger
Rabu, 13 Agustus 2025
20.53 WIB: Madagascar vs Central African Republic
23.53 WIB: Sudan vs Nigeria
Kamis, 14 Agustus 2025
20.53 WIB: Morocco vs Zambia
23.53 WIB: Mauritania vs Burkina Faso
Jumat, 15 Agustus 2025
20.53 WIB: Guinea vs Algeria
23.53 WIB: Angola vs DR Congo
23.53 WIB: Niger vs South Africa
Sabtu, 16 Agustus 2025
23.53 WIB: Burkina Faso vs Madagascar
Senin, 18 Agustus 2025
23.53 WIB: Algeria vs Nigeria
