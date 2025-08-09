Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming African Nations Championship 2025 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |18:16 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming African Nations Championship 2025 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming African Nations Championship 2025 (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Persaingan sengit antar negara Afrika kembali hadir dalam gelaran TotalEnergies African Nations Championship 2025, yang kini memasuki babak awal fase grup. Deretan laga seru siap memanjakan pecinta sepakbola mulai 8–18 Agustus 2025. Seluruh pertandingannya dapat disaksikan dengan klik di sini

Jangan lewatkan euforia pertandingan yang akan memacu adrenalinmu! Berikut jadwal lengkap TotalEnergies African Nations Championship 2025 di VISION+:

Ilustrasi sepakbola

Jumat, 8 Agustus 2025

20.53 WIB: Algeria vs South Africa

23.53 WIB: Uganda vs Guinea

Sabtu, 9 Agustus 2025

20.53 WIB: Central African Republic vs Mauritania

23.53 WIB: Tanzania vs Madagascar

Minggu, 10 Agustus 2025

18.53 WIB: Kenya vs Morocco

21.53 WIB: Zambia vs Angola

Senin, 11 Agustus 2025

20.53 WIB: South Africa vs Guinea

Selasa, 12 Agustus 2025

20.53 WIB: Senegal vs Congo

23.53 WIB: Uganda vs Niger

Rabu, 13 Agustus 2025

20.53 WIB: Madagascar vs Central African Republic

23.53 WIB: Sudan vs Nigeria

Kamis, 14 Agustus 2025

20.53 WIB: Morocco vs Zambia

23.53 WIB: Mauritania vs Burkina Faso

Jumat, 15 Agustus 2025

20.53 WIB: Guinea vs Algeria

23.53 WIB: Angola vs DR Congo

23.53 WIB: Niger vs South Africa

Sabtu, 16 Agustus 2025

23.53 WIB: Burkina Faso vs Madagascar

Senin, 18 Agustus 2025

23.53 WIB: Algeria vs Nigeria

Streaming di VISION+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus VISION+ Premium Movies sekaligus!

 

