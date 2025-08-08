Patrick Kluivert Panggil 30 Pemain Timnas Indonesia untuk Lawan Kuwait dan Lebanon pada September 2025?

PATRICK Kluivert diprediksi memanggil 30 pemain Timnas Indonesia untuk melawan Kuwait dan Lebanon pada September 2025. Saat Timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025, Patrick Kluivert awalnya memanggil 32 pemain.

Dari 32 pemain itu kemudian dikerucutkan menjadi 23 pemain. Keputusan itu diambil karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan ke dalam daftar susunan pemain (DSP). Pengumuman 32 pemain itu disampaikan Patrick Kluivert 16 hari sebelum kick off melawan China, yakni pada 18 Mei 2025.

Patrick Kluivert segera mengumumkan skuad Timnas Indonesia untuk September 2025. (Foto: PSSI)

Merujuk kepada pola di atas, Patrick Kluivert berpotensi mengumumkan daftar pemain untuk melawan Kuwait dan Lebanon pada 20 Agustus 2025, atau 16 hari sebelum kick off kontra Kuwait pada Sabtu, 6 September 2025.

1. Empat Pemain Hampir Pasti Tak Dipanggil

Sebanyak empat pemain langganan Timnas Indonesia senior disinyalir tidak akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Kuwait dan Lebanon. Mereka ialah Marselino Ferdinan, Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struick.

Nama-nama ini disinyalir lebih diprioritaskan untuk membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 pada 3-9 September 2026. Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Korea Selatan U-23, Laos U-23 dan Makau di Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Sesuai regulasi hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke Piala Asia U-23 2026. Karena itu, Timnas Indonesia U-23 mesti mengungguli Korea Selatan U-23 demi memburu tiket Piala Asia U-23 2026. Tiket itu bisa didapat jika Timnas Indonesia U-23 turun dengan full team.