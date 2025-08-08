Daftar 30 Pemain Calon Peraih Trofi Ballon dOr 2025: Tak Ada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi

PENGUMUMAN daftar nominasi untuk Ballon d’Or 2025 telah resmi dirilis hari ini, Jumat (8/8/2025), melalui situs web dan aplikasi resmi media L’Équipe. Menariknya, tak ada nama besar Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam daftar tersebut.

Ballon d’Or, yang pertama kali diberikan pada 1956, merupakan penghargaan prestisius yang ditujukan bagi pesepakbola pria dan wanita terbaik dunia. Selain itu, Ballon d’Or juga merupakan nama dari seremoni tahunan yang menghormati para pemain dengan performa luar biasa di dunia sepak bola.

Acara yang diselenggarakan oleh France Football ini kini mencakup berbagai penghargaan, mulai dari pemain muda terbaik, penjaga gawang terbaik, pelatih terbaik, klub terbaik, hingga penghargaan atas dampak kemanusiaan, di samping trofi individu paling bergengsi.

1. Tak Ada Ronaldo dan Messi

Sorotan utama dari daftar nominasi Ballon d’Or tahun ini adalah absennya dua nama ikonik, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, dalam nominasi penghargaan pemain pria. Tahun lalu menjadi kali pertama keduanya tidak masuk dalam daftar nominasi.

Selain Ballon d’Or, seremoni yang akan digelar pada September mendatang juga akan menganugerahkan trofi-trofi lainnya, termasuk Trofi Kopa untuk pemain muda terbaik (pria dan wanita) serta Trofi Yashin untuk penjaga gawang terbaik.

Edisi ke-69 dari seremoni Ballon d’Or dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2025 di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis.

Rodri. Ballon dOr 2024. ig/mancity

2. Cara Perhitungan

Daftar nominasi ini disusun oleh tim jurnalis dari France Football yang bekerja sama dengan publikasi olahraga Prancis, L'Equipe.

Untuk penghargaan Ballon d'Or pria, pemenang ditentukan melalui sistem pemungutan suara yang melibatkan satu jurnalis dari masing-masing 100 negara teratas dalam peringkat FIFA.