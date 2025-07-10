5 Calon Kuat Peraih Trofi Ballon dOr 2025, Nomor 1 Penyerang PSG!

Berikut lima calon kuat peraih trofi Ballon dOr 2025 termasuk penyerang PSG (Foto: UEFA)

BERIKUT lima calon kuat peraih trofi Ballon dOr 2025. Salah satunya adalah penyerang Paris Saint-Germain (PSG).

Malam penganugerahan Ballon dOr 2025 akan dilangsungkan di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis, pada 22 September. Nominatornya akan diumumkan mulai Agustus mendatang.

Namun, sejumlah nama sudah digadang-gadang bakal meraih penghargaan tersebut. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Calon Kuat Peraih Trofi Ballon dOr 2025

1. Ousmane Dembele

Pemain asal Prancis ini jadi kandidat paling kuat. Dembele mencatatkan pencapaian luar biasa bersama Paris Saint-Germain (PSG) sepanjang Agustus 2024 hingga Juli 2025.

Pesepakbola berusia 28 tahun ini meraih treble winners termasuk Liga Champions 2024-2025. Dembele juga mengukir 35 gol dan 16 assist dalam 52 laga di semua kompetisi hingga Kamis (10/7/2025)!

2. Lamine Yamal

Pesepakbola Timnas Spanyol ini jadi pesaing kuat buat Dembele. Yamal dianggap berjasa besar mengantarkan negaranya juara Euro 2024 serta membawa Barcelona mengawinkan Copa del Rey dan Liga Spanyol 2024-2025.

Pemain berusia 17 tahun ini bikin 18 gol dan 25 assist dalam 55 laga di semua kompetisi musim lalu. Capaian yang luar biasa untuk pemain seusia Yamal.