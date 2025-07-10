BERIKUT lima calon kuat peraih trofi Ballon dOr 2025. Salah satunya adalah penyerang Paris Saint-Germain (PSG).
Malam penganugerahan Ballon dOr 2025 akan dilangsungkan di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis, pada 22 September. Nominatornya akan diumumkan mulai Agustus mendatang.
Namun, sejumlah nama sudah digadang-gadang bakal meraih penghargaan tersebut. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.
5 Calon Kuat Peraih Trofi Ballon dOr 2025
Pemain asal Prancis ini jadi kandidat paling kuat. Dembele mencatatkan pencapaian luar biasa bersama Paris Saint-Germain (PSG) sepanjang Agustus 2024 hingga Juli 2025.
Pesepakbola berusia 28 tahun ini meraih treble winners termasuk Liga Champions 2024-2025. Dembele juga mengukir 35 gol dan 16 assist dalam 52 laga di semua kompetisi hingga Kamis (10/7/2025)!
Pesepakbola Timnas Spanyol ini jadi pesaing kuat buat Dembele. Yamal dianggap berjasa besar mengantarkan negaranya juara Euro 2024 serta membawa Barcelona mengawinkan Copa del Rey dan Liga Spanyol 2024-2025.
Pemain berusia 17 tahun ini bikin 18 gol dan 25 assist dalam 55 laga di semua kompetisi musim lalu. Capaian yang luar biasa untuk pemain seusia Yamal.