BREAKING NEWS: Jadwal Timnas Indonesia vs Kuwait Resmi Dirilis, Alex Pastoor Pantau Strategi Shin Tae-yong

Jadwal Timnas Indonesia vs Kuwait resmi dirilis, tepatnya pada Sabtu 6 September 2025. (Foto: PSSI)

JADWAL Timnas Indonesia vs Timnas Kuwait dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada September 2025 sudah dirilis. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor yang membocorkannya.

Dalam unggahan terbaru di stories Instagram-nya, pelatih asal Belanda ini membocorkan laga Timnas Indonesia vs Kuwait digelar pada Sabtu, 6 September 2025.. “Indonesia vs Kuwait, Surabaya, 6 September 2025,” tulis Alex Pastoor di akun Instagram-nya @alex.pastoor.

1. Pantau Laga Timnas Indonesia vs Kuwait

Alex Pastoor bocorkan jadwal laga Timnas Indonesia vs Kuwait. (Foto: Instagram/@alex.pastoor)

Dalam unggahan tersebut, Alex Pastoor juga membagikan foto sedang menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Kuwait pada Juni 2022. Hal itu berarti Alex Pastoor juga memantau permainan Timnas Indonesia yang kala itu ditangani pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia bertemu Kuwait di matchday pertama Grup A babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023. Bermodalkan pemain-pemain yang merumput di Liga Indonesia (kecuali Elkan Baggott dan Saddil Ramdani), Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait yang saat itu berstatus tuan rumah. Saat itu, gol-gol Timnas Indonesia dicetak eksekusi penalti Marc Klok dan sepakan kaki kiri Rachmat Irianto.

Bisa dibilang, kemenangan itu yang akhirnya mengantarkan Timnas Indonesia sampai ke titik ini. Kemenangan atas Kuwait membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia lolos sampai 16 besar, sekaligus mencetak sejarah. Pencapaian itu berlanjut ke Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana Timnas Indonesia sudah menembus fase keempat.