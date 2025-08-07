Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Jadwal Timnas Indonesia vs Kuwait Resmi Dirilis, Alex Pastoor Pantau Strategi Shin Tae-yong

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |09:42 WIB
BREAKING NEWS: Jadwal Timnas Indonesia vs Kuwait Resmi Dirilis, Alex Pastoor Pantau Strategi Shin Tae-yong
Jadwal Timnas Indonesia vs Kuwait resmi dirilis, tepatnya pada Sabtu 6 September 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia vs Timnas Kuwait dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada September 2025 sudah dirilis. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor yang membocorkannya.

Dalam unggahan terbaru di stories Instagram-nya, pelatih asal Belanda ini membocorkan laga Timnas Indonesia vs Kuwait digelar pada Sabtu, 6 September 2025.. “Indonesia vs Kuwait, Surabaya, 6 September 2025,” tulis Alex Pastoor di akun Instagram-nya @alex.pastoor.

1. Pantau Laga Timnas Indonesia vs Kuwait

Alex Pastoor bocorkan jadwal laga Timnas Indonesia vs Kuwait. (Foto: Instagram/@alex.pastoor)
Alex Pastoor bocorkan jadwal laga Timnas Indonesia vs Kuwait. (Foto: Instagram/@alex.pastoor)

Dalam unggahan tersebut, Alex Pastoor juga membagikan foto sedang menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Kuwait pada Juni 2022. Hal itu berarti Alex Pastoor juga memantau permainan Timnas Indonesia yang kala itu ditangani pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia bertemu Kuwait di matchday pertama Grup A babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023. Bermodalkan pemain-pemain yang merumput di Liga Indonesia (kecuali Elkan Baggott dan Saddil Ramdani), Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kuwait yang saat itu berstatus tuan rumah. Saat itu, gol-gol Timnas Indonesia dicetak eksekusi penalti Marc Klok dan sepakan kaki kiri Rachmat Irianto.

Bisa dibilang, kemenangan itu yang akhirnya mengantarkan Timnas Indonesia sampai ke titik ini. Kemenangan atas Kuwait membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia lolos sampai 16 besar, sekaligus mencetak sejarah. Pencapaian itu berlanjut ke Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana Timnas Indonesia sudah menembus fase keempat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/08/11/1641713/timnas-indonesia-u17-dicukur-brasil-netizen-bangkit-semangat-belajar-lagi-ron.webp
Timnas Indonesia U-17 Dicukur Brasil, Netizen: Bangkit, Semangat Belajar Lagi!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/timnas_indonesia_u_17_takluk_0_4_dari_brasil_u_17.jpg
Klasemen Grup H Piala Dunia U-17 2025: Posisi Timnas Indonesia U-17 di Ujung Tanduk!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement