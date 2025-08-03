Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Afrika Selatan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |10:09 WIB
Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Afrika Selatan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025?
Timnas Indonesia U-17 berpeluang menang atas Afrika Selatan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-17 menang 1-0 atas Afrika Selatan U-17 di Piala Kemerdekaan 2025? Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- akan tampil di Piala Kemerdekaan 2025 yang dilangsungkan di Medan, Sumatera Utara pada 10-18 Agustus 2025.

Selain Timnas Indonesia U-17, saat ini sudah ada dua tim yang dipastikan ambil bagian di Piala Kemerdekaan 2025, yakni Afrika Selatan U-17 dan Tajikistan U-17. Afrika Selatan U-17 dan Tajikistan U-17 jelas bukan kaleng-kaleng, mengingat mereka sama-sama berstatus kontestan Piala Dunia U-17 2025.

1. Timnas Indonesia U-17 Berpeluang Menang atas Afrika Selatan U-17

Aksi Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)
Aksi Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025. (Foto: PSSI)

Secara kualitas, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- memiliki peluang menang atas Afrika Selatan U-17. Saat ini Timnas Indonesia U-17 diperkuat banyak pemain diaspora yang dipercaya dapat meningkatkan kualitas tim.

Sebut saja Mathew Baker (Melbourne City), Lionel De Troy (Palermo), Floris De Pagter (SC Telstar), Denzel Hoop (SC Telstar), Indra Mjosund (Rosenborg BK), dan banyak lagi. Sementara Afrika Selatan U-17, seluruh pemainnya bermain di kompetisi lokal.

Pencapaian di Kualifikasi Piala Dunia U-17 2025 juga menunjukan kenapa Timnas Indonesia U-17 asuhan Nova Arianto berpotensi menang. Skuad Garuda Asia menyapu bersih tiga laga Grup C Piala Asia U-17 2025 dengan kemenangan.

Evandra Florasta dan kawan-kawan berturut-turut menang 1-0 atas Korea Selatan U-17, menghajar Yaman U-17 (4-1) dan menumbangkan Afghanistan U-17 (2-0). Meski akhirnya kalah 0-6 dari Korea Utara U-17 di perempatfinal Piala Asia U-17 2025, apresiasi tetap didapatkan Timnas Indonesia U-17.

 

