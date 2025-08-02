Zlatan Ibrahimovic Liburan di Bali, Netizen: Main di Persija Jakarta Dong Om

LEGENDA sepakbola Swedia, Zlatan Ibrahimovic tengah berlibur di Bali, Indonesia. Sontak netizen Tanah air ramai-ramai mengucapkan selamat liburan di kolom komentar instagram dan X Ibrahimovic, bahkan ada yang meminta pesepakbola yang sudah pensiun itu untuk bermain membela Persija Jakarta di Super League 2025-2026.

Popularitas Ibrahimovic tak luntur meski ia sudah resmi gantung sepatu sejak Juli 2023 silam. Maklum saja, sebagai pemain yang pernah memperkuat banyak tim besar seperti Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain (PSG), hingga Manchester United, fans Ibrahimovic memang sangat banyak.

1. Liburan di Bali

Saat ini, Ibrahimovic sedang menikmati masa-masa pensiun. Berbagai hal ia lakukan untuk mengisi waktu luang, mulai dari menjalin kerja sama dengan EA Sports untuk gim FC26, sampai berlibur ke Bali.

Dalam posting-an terbaru Ibrahimovic, pada Jumat 1 Agustus 2025, terlihat ia tengah berada di Pura Tirta Empul, Bali. Pura Hindu yang memang terkenal dengan air sucinya.

“In the moment (pada saat ini),” bunyi caption Ibrahimovic di posting-an dirinya di Pura Tirta Empul, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Pura Tirta Empul juga biasa menjadi lokasi tradisi melukat. Melukat adalah tradisi membersihkan diri dengan mandi suci di sungai atau sumber air suci.

Zlatan Ibrahimovic liburan di Bali. (Foto: Instagram/iamzlatanibrahimovic)

2. Komentar Menarik Netizen

Berbagai komentar menarik pun menghiasi kolom komentar Ibrahimovic. Ada sejumlah artis yang turut meramaikan akun instagram pemain yang belum pernah merasakan trofi Liga Champions tersebut.