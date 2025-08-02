Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Zlatan Ibrahimovic Liburan di Bali, Netizen: Main di Persija Jakarta Dong Om

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |19:36 WIB
Zlatan Ibrahimovic Liburan di Bali, Netizen: Main di Persija Jakarta Dong Om
Zlatan Ibrahimovic tengah liburan di Bali. (Foto: Instagram/iamzlatanibrahimovic)
A
A
A

LEGENDA sepakbola Swedia, Zlatan Ibrahimovic tengah berlibur di Bali, Indonesia. Sontak netizen Tanah air ramai-ramai mengucapkan selamat liburan di kolom komentar instagram dan X Ibrahimovic, bahkan ada yang meminta pesepakbola yang sudah pensiun itu untuk bermain membela Persija Jakarta di Super League 2025-2026.

Popularitas Ibrahimovic tak luntur meski ia sudah resmi gantung sepatu sejak Juli 2023 silam. Maklum saja, sebagai pemain yang pernah memperkuat banyak tim besar seperti Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain (PSG), hingga Manchester United, fans Ibrahimovic memang sangat banyak.

1. Liburan di Bali

Saat ini, Ibrahimovic sedang menikmati masa-masa pensiun. Berbagai hal ia lakukan untuk mengisi waktu luang, mulai dari menjalin kerja sama dengan EA Sports untuk gim FC26, sampai berlibur ke Bali.

Dalam posting-an terbaru Ibrahimovic, pada Jumat 1 Agustus 2025, terlihat ia tengah berada di Pura Tirta Empul, Bali. Pura Hindu yang memang terkenal dengan air sucinya.

“In the moment (pada saat ini),” bunyi caption Ibrahimovic di posting-an dirinya di Pura Tirta Empul, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Pura Tirta Empul juga biasa menjadi lokasi tradisi melukat. Melukat adalah tradisi membersihkan diri dengan mandi suci di sungai atau sumber air suci.

Zlatan Ibrahimovic liburan di Bali. (Foto: Instagram/iamzlatanibrahimovic)
Zlatan Ibrahimovic liburan di Bali. (Foto: Instagram/iamzlatanibrahimovic)

2. Komentar Menarik Netizen

Berbagai komentar menarik pun menghiasi kolom komentar Ibrahimovic. Ada sejumlah artis yang turut meramaikan akun instagram pemain yang belum pernah merasakan trofi Liga Champions tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180781/nathan_tjoe_a_on-ZQO5_large.jpg
Pesta Gol Willem II Bikin Pusing Dirk Kuyt: Nathan Tjoe-A-On Sumbang Satu Gol dalam Pembantaian 7-0 Atas Dordrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180780/calvin_verdonk-XwBV_large.jpg
Sanjungan Calvin Verdonk untuk Rekan Setimnya di Lille: Hamza Igamane Mirip Legenda Brasil Ronaldo Nazario
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639371/timnas-futsal-indonesia-gulung-australia-hector-souto-belum-puas-dengan-performa-skuad-garuda-vnw.webp
Timnas Futsal Indonesia Gulung Australia, Hector Souto Belum Puas dengan Performa Skuad Garuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Komentar Mengejutkan Hector Souto usai Timnas Futsal Indonesia Bantai Australia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement